97-летняя жительница Великобритании Бетти Бромейдж вновь вошла в Книгу рекордов Гиннесса, став самой пожилой женщиной, совершившей полет на крыле самолета. Экстремальный поступок пенсионерка посвятила благотворительной акции по сбору средств для больницы, где ей помогли восстановиться после инсульта.

Жительница города Челтнем уже в шестой раз поднялась на крыло летящего самолета. Впервые она решилась на такой полет в 87-летнем возрасте, а теперь, в 97 лет, побила собственный мировой рекорд, передает BBC.

В августе прошлого года Бромейдж перенесла инсульт, который повлиял на ее речь. Несмотря на это, она не отказалась от своего необычного увлечения и решила посвятить новый полет сбору средств для отделения инсульта больницы общего профиля Челтнема, где проходила лечение. В прошлом британка сама работала медсестрой.

Представитель благотворительного фонда больниц Челтнема и Глостера Имоджен Симс поблагодарила рекордсменку за смелость и поддержку. Собранные средства планируется направить на приобретение оборудования для пациентов и медицинского персонала.

Сама Бетти призналась, что самым сложным для нее остается забраться на крыло самолета из-за невысокого роста. По ее словам, сам полет приносит ей огромное удовольствие и помогает не скучать.