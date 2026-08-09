Последние несколько лет особо рьяные поборники чистоты русского языка и блюстители литературных норм негодуют из-за того, что теперь слово «кофе» можно употреблять еще и в среднем роде.

Мол, как так, раньше такого не было! Еще как было, возразим мы! За столетия многие слова поменяли свой пол, причем даже несколько раз. И о некоторых из них читай в этом материале.

С женского на мужской:

Фильма — фильм

На заре кинематографа не было слова «фильм», а была «фильма» — женского рода. Даже в 1918 году по сценарию Владимира Маяковского в Петрограде сняли фильму «Закованная фильмой».

Ботинка — ботинок

Посмотрите на свой ботинок и удивитесь! Потому что раньше он был «ботинкой»! Владимир Федорович Одоевский писал в 1833 году в своем произведении «Игоша»: «Как вдруг форточка хлопнула, разбилась, зазвенела, и Игоша, с ботинкой на голове, запрыгал у меня по комнате».

Санатория — санаторий

Неизвестно, кто и почему решил поменять род слову «санатория», но это случилось где-то в начале XX века. Потому что еще в 1901 году Куприн в «Сентиментальном романе» писал: «Опять, как и прошлой весной, я приехала сюда, на берег моря, в нашу санаторию».

Зала — зал

Одно из немногих слов, которое когда-то имело аж три рода! Средний — «зало», женский — «зала» и мужской — «зал». Но со временем остался только мужской род.

Изначально это слово пришло к нам из польского и звучало как sala, но со временем люди стали придерживаться немецкого слова Saal в мужском роде.

Тополь

Слово «тополь» одно время употребляли сразу в двух родах. Пушкин в своих стихах использует его сначала в мужском роде, а потом — в женском.

1814 год, «Воспоминание о Царском Селе»: «…с тополем сплелась младая ива». 1827 год, «Сто лет минуло, как тевтон…»: «Лишь хмель литовских берегов, Немецкой тополью плененный…».

Это еще не все!

Есть и другие слова, сменившие пол с женского на мужской, — например, «миндаль», «портфель», «госпиталь», «спектакль», «рояль», «отель», «профиль».

С мужского на женский:

Метро

Изначально сокращение от слова «метрополитен» было мужского рода. В СССР даже издавалась газета с названием «Советский метро». Но со временем все привыкли к среднему роду, потому что большинство слов с окончанием на «о» имеют средний род.

Тень

Есть предположение, что слово «тень» раньше было мужского рода, так же как и «день». А доказательство этому звучит так: если взять слова «дверь», «медаль», «кровать» и применить к ним уменьшительно-ласкательную форму, то получится «дверка», «медалька» и «кроватка». А если к слову «тень», то «тенек». Выходит, что в древние времена у этого слова был мужской род.

Это еще не все!

Есть много других слов, перескочивших с мужского рода на женский: «хвой» (хвоя), «антресоль», «ваниль», «дуэль», «карусель», «лазурь», «мигрень», «степень» были мужского рода.

На самом деле слов-трансгендеров очень много. Причем некоторые подло меняют свой пол даже в наше время!