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Алкогольный напиток, от которого самое слабое похмелье 1 742

Lifenews
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Похмелье

Большинство пьющих граждан нашего замечательного общества интуитивно научились вычислять напитки, которые причиняют им наибольшее или наименьшее похмелье.

Проблема в том, что интуиция и пьяный опыт плохо сочетаются. Наш разум и так по жизни затуманен миллионом когнитивных искажений, а уж размышлять трезво и разумно об алкоголе сложно вдвойне.

Типичная история из жизни: «Самое тяжелое похмелье от джина. Я как-то так надрался, что с тех пор пью только водку».

В данной фразе аж две логические ошибки. Во-первых, человек по своему сугубо личному опыту делает общий вывод. Во-вторых, даже его личная статистика в корне неверна, ибо, чтобы сравнивать джин с водкой, товарищ обязан джин и водку долгое время употреблять одинаково часто и одинаково много. А джин он давно не употребляет, поэтому его данные непригодны для сопоставления.

Если бы наш герой продолжал пить джин (качественный) регулярно, то рано или поздно приноровился бы соблюдать дозировку, верно подбирать закуску, запивку и в конце концов смог бы потреблять джин безопасно для себя на автопилоте, интуитивно. Обычно это так работает, если человек не запойный алкоголик.

К чему все это предисловие? К тому, что при оценке наименее похмелеопасного напитка надо учитывать и точную алкогольную дозировку и культуру потребления. Допустим, за вечерок вы наедине с собой легко убалтываете литр вина (примерно 15 градусов алкоголя). Это дозволительно сравнивать или с тремя литрами пива (примерно 5 градусов), или с 0,375 л водки (40 градусов). Ну и опять же литр вина употребить без закуски — не вопрос, а с водкой такой фокус не проходит. То есть культура и метод потребления по жизни разные, что радикально влияет и на объективные, и на субъективные выводы.

И все же общие наблюдения и правила имеются. Практически все эксперты единодушны в том, что чем прозрачнее и светлее алкогольный напиток, тем меньше в нем неприятных для утра веществ. Чем мрачнее его окраска, чем напиток слаще и газированнее, тем тяжелее грядут последствия. Поэтому сладкие ликеры, настойки и игристые вина потенциально наиболее угрожающие похмельем алкогольные продукты.

Лидером слабопохмельного рейтинга внезапно становится водка! Она прозрачная, не выдерживается в бочках с примесями, не содержит ароматических и цветовых добавок. Если вам кажется, что 375 грамм водки с утра вспоминаются легче, чем литр вина, то вам не кажется. В вине можно найти половину таблицы Менделеева, поэтому эффект может быть какой угодно степени непредсказуемости. А водка — чистый алкоголь, ничего лишнего.

Светлое пиво тоже относится к слабопохмельным напиткам и совсем немного в этом качестве уступает водке.

При этом пить любые алкогольные напитки - это, конечно, вредно...

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#алкоголь #пиво #водка #вино #похмелье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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