Если хотите быстро понять, что за фрукт ваш новый знакомый, вот что надо спросить у него как бы невзначай.

Хорошо бы иметь глаз не только алмаз, но и психо-рентген-аппарат, которым можно с ходу просветить собеседника и понять, стоит ли с ним иметь дело. О такой мегафункции не отказались бы и бизнесмены, заключающие крупные сделки, и холостяки в поисках второй половинки.

Увы, но настолько далеко техника еще не шагнула. А вот психология — пожалуйста. Ученые из Университета Небраски провели исследование и вычислили тот единственный вопрос, ответ на который может многое рассказать о личности и характере собеседника.

А что ты думаешь о… (имя)?

Суть в том, что люди часто видят в других отражение себя. И если спросить, что новый знакомый думает о ком-то (не важно о ком), то эгоист сразу зацепится за эгоистичные черты другого человека, добряк отметит мягкость, душевность, дружелюбие, нарцисс — высокомерие, тиран — агрессивность и так далее.

Ученые отметили: те, кто оценивали людей позитивно, сами были эмоционально стабильными людьми, чувствовавшими себя счастливыми. Те же, кто обращал внимание только на негатив и взахлеб перечислял все недостатки того, о ком спросили, были, мягко говоря, не самыми приятными людьми.

«Человек, мир которого окрашен в черные цвета, видит и других точно так же, — сделали вывод ученые. — Одна только эта тенденция указывает на большую вероятность депрессии или других психологических расстройств у опрашиваемой персоны».