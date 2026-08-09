Польский путешественник Яцек Палубицкий отправился в уникальную благотворительную экспедицию, цель которой — впервые в истории без остановки проплыть всю Вислу. За 23 дня он намерен преодолеть 942 километра — от истока реки до ее устья в Гданьске.

Заплыв стартовал 18 июля, а финиш намечен на 9 августа. Если спортсмену удастся завершить маршрут, он станет первым человеком, которому удалось преодолеть крупнейшую реку Польши вплавь в рамках одной непрерывной экспедиции, пишет издание Gdansk.

Палубицкий родом из города Румя, однако сейчас проходит подготовку в Национальной школе судей и прокуроров в Кракове. На первых этапах маршрута его безопасность обеспечивали сотрудники полиции Малопольского воеводства.

Каждый день путешественник проводит в воде по 10–12 часов. К экспедиции он готовился не только физически, но и тщательно продумывал логистику и организацию команды сопровождения. На участках, где уровень воды слишком низкий, ему приходится выходить на берег и преодолевать часть пути пешком. Следить за продвижением спортсмена можно в режиме реального времени с помощью GPS, а желающие могут присоединиться к сопровождающей заплыв эстафете на каяках.

Главная цель путешествия — не спортивный рекорд, а помощь детям с фетальным алкогольным синдромом (FAS) и расстройствами фетального алкогольного спектра (FASD). Экспедиция проходит в рамках благотворительной кампании #NiePijZaMnie фонда Mały Książę, который собирает средства на психологическую и психиатрическую поддержку приемных и усыновивших семей.

Организаторы напоминают, что употребление алкоголя во время беременности даже в небольших количествах может привести к необратимым нарушениям развития ребенка. Поэтому акция направлена не только на сбор средств, но и на повышение осведомленности общества о последствиях такого воздействия.

Для Палубицкого это не первое экстремальное испытание. В 2020 году он в одиночку преодолел на каяке более двух тысяч километров по крупнейшему водному маршруту Польши, а спустя три года установил рекорд прохождения Вислы на одноместном каяке. За свои достижения он был удостоен звания «Путешественник года» по версии National Geographic.

Финиш благотворительной экспедиции ожидается в Гданьске 9 августа. Организаторы надеются, что к этому времени удастся не только установить исторический рекорд, но и собрать необходимые средства для помощи детям и их семьям.