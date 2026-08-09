59-летняя артистка призналась, что любимый бросил ее после 17 лет совместной жизни.

Татьяна Овсиенко год назад рассталась с бизнесменом Александром Меркуловым после 17 лет совместной жизни. Пара, преодолевшая годы судов и тюремного заключения, не смогла справиться с кризисом.

На протяжении нескольких лет Татьяна совершала настоящий женский подвиг. Она преданно ждала избранника, пока тот находился в следственном изоляторе по громкому уголовному делу. Артистка тратила огромные гонорары на лучших адвокатов, распродавала имущество, сталкивалась с жестким общественным давлением, но до последнего верила в невиновность любимого человека и его скорое возвращение.

Однако долгожданное воссоединение и последующая семейная жизнь не принесли паре ожидаемого счастья. Как призналась сама Татьяна Овсиенко, их союз начал стремительно рушиться именно тогда, когда внешние проблемы, суды и потрясения остались позади.

«Ждала, верила, что будем вместе до самой могилки, что на всю жизнь. Когда началась бытовая рутина, была уверена, что к ней готова. На ровном месте мы друг друга не понимали. По вечерам нам не о чем было говорить. В одной квартире два человека под разными одеялами. Уходить мне было некуда, и он собрался и ушел. Пока сложно мне. Прошел всего только год...», — поведала исполнительница.

Несмотря на тяжелый разрыв и крушение надежд, 59-летняя артистка по-прежнему верит в чистую, искреннюю любовь.

«Если появится еще мужчина, готова открыть ему свое сердце», — поделилась Татьяна.