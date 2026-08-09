В Юрмале на улице Йомас открылась синагога, и одним из ее прихожан стал российский рэпер Моргенштерн, пишет Telegram-канал Gold Caviar.

Музыкант официально прошел гиюр — процесс принятия иудаизма, зафиксированный еврейским судом. Вместе с новым статусом он получил и новое имя: Исраэль Йегуда Моргенштерн.

Еврейская община в Юрмале активно развивается с 2014 года. Около трех с половиной лет назад сюда прибыли постоянные посланники Любавичского Ребе, которые и занимаются расширением паствы в Юрмале.

Как сообщал bb.lv, весной внесли Моргенштерна в «черные списки» невъездных в Литву. Но потом литовцы передумали и разрешили российскому певцу бывать в их республике.