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Российский певец приехал в Латвию и принял иудаизм 2 3646

Lifenews
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Моргенштерн

В Юрмале на улице Йомас открылась синагога, и одним из ее прихожан стал российский рэпер Моргенштерн, пишет Telegram-канал Gold Caviar.

Музыкант официально прошел гиюр — процесс принятия иудаизма, зафиксированный еврейским судом. Вместе с новым статусом он получил и новое имя: Исраэль Йегуда Моргенштерн.

Еврейская община в Юрмале активно развивается с 2014 года. Около трех с половиной лет назад сюда прибыли постоянные посланники Любавичского Ребе, которые и занимаются расширением паствы в Юрмале.

Как сообщал bb.lv, весной внесли Моргенштерна в «черные списки» невъездных в Литву. Но потом литовцы передумали и разрешили российскому певцу бывать в их республике.

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#Литва #Юрмала #Латвия #религия #музыка #рэпер
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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