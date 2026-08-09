На минувшей неделе Комиссия Сейма приняла поправки к Закону об административных территориях и населенных местах – городской статус присвоен Царникаве. Официально отметить это решили 22 августа, на Праздник Миноги!

Тем самым, Царникава со своими 5305 задекларированными на апрель сего года жителей прибавится к 81 уже имеющемуся городу республики, заняв по населению 38-е место, и существенно превзойдя по этому показателю такие городки, не имеющие даже 1000 жителей, как Айнажи, Акнисте, Апе, Дурбе, Павилоста, Пилтене, Стайцеле и Субате. Тем не менее, молодой город продолжит оставаться частью Адажского края – собственно Царникавский край ликвидировали в 2021 году.

Хозяева здешних мест

Есть тут все-таки такой гений места, или, как говорят, вайб – приезжаешь, и сразу чувствуется. Наверное, причиной тому слияние самой длинной из протекающих в пределах Латвии реки, Гауи, и Рижского залива. Ведь именно благодаря этому тысячелетиями шла на нерест рыба, и именно здесь древние ливы основали свое поселение. Еще в 1211 году хроника Генриха Ливонского выделяла месторасположение войска аборигенов будущей Лифляндии! Сами хозяева здешних мест назвали сей край весьма поэтично – Сарникау – ясеневая долина.

После Виленской унии, в 1566 году, король Речи Посполитой Сигизмунд II Август специальным решением отдал Сарникау главному канонику Домского собора Риги – Иоганну фон Мюнстеру. А в 1626 году имение, по указу шведского властителя Густава II Адольфа, сделалось неограниченной собственностью знатного господина Дитрихсона.

Потом была еще череда остзейских баронов, среди коих остался в истории Кристиан Генрих Пандер (1794-1865), палеонтолог и геолог, которого сам Чарльз Дарвин именовал своим предшественником!

Власть меняется – рыба остается

В 1875 году в имении начал работать рыбный завод Алвина Кирша, который в 1880 году организовал первый в Латвии рыбопитомник. В советское время Царникава – одноименный рыболовецкий колхоз в Рижском районе. Здесь имелся рыбозавод, механические мастерские, цех деревообработки, развивалось садоводство.

С 1969 года действовал цех малотоннажного судостроения, где под руководством известного яхтенного конструктора Алдиса Эглайса строились рыболовные суда и уникальные парусные катамараны. Ныне промзону переделали в жилые дома.

Прогулки по этим воздушным местам прекрасны, новый город имеет удобное железнодорожное и шоссейное сообщение с Ригой, с недавних пор в приморском парке оборудована вместительная стоянка, от которой дюны буквально в шаговой доступности. По пути можно заехать в несколько уютных ресторанчиков, отведать ушицы. За 7 евро!

Кстати, местные цены вообще не свидетельствуют о кризисе, напротив. Например, по недвижимости: 1-комнатая квартира в панельно-кирпичном здании советского проекта в центре Царникавы – 60 тысяч евро; 2-комнатная квартира в новостройке неподалеку от Гауи – 210 тысяч евро. Двухярусный дачный домик сдается на выходные по 120 евро в сутки.

Зачем второй город в крае?

Наличие, кроме краевого центра Адажи, еще и города Царникавы, поможет Адажскому краю привлекать туристов – по крайней мере, так вытекает из долгосрочной стратегии развития сей территории до 2037 года. Предусматривается, что в новом приморском центре будет развиваться соответственная инфраструктура.

В документе Сейма отмечено, что, отвечая требованиям оформления городского статуса (не менее 5 тысяч жителей), Царникава уже сейчас имеет все характерные урбанистические приметы, от набора услуг до экономической активности. Между тем, именно граничащая с природой среда обитания привлекает сюда обеспеченных латвийцев – достаточно посмотреть, какие особняки возводятся у той же старицы Вецгауи…

Почти полвека назад в поселке появилась большая средняя школа – газета «Советская молодежь» писала о комсомольской стройке; а недавно на деньги Евросоюза ее полностью реконструировали. Теперь здание обшито деревянными панелями – зимой не дует, летом не парит. В жаркие дни окна прикрыты внешними жалюзи. Здесь же культурная активность для всех царникавцев – библиотека, концерты, плюс отличный стадион.

Бывший колхозный цех стал домом.

Учиться всегда пригодится

Кстати, первоистоки образования в Сарникау находятся еще 240 лет тому назад – в 1786 году основали приходскую школу, а в 1867 году – волостную. Учение шло, между прочим, в прекрасном, итальянского стиля дворце работы зодчего Кристофа Хаберланда – жаль, его спалили в Первую Мировую и больше не восстанавливали.

После Второй Мировой тут появилось Братское кладбище красноармейцев. Ныне кругом прекрасный, благоустроенный парк. И возвышается величественная капитель, все, что осталось от баронского поместья.

…Разумеется, переход в статус города влечет и необходимые отягощения – так, ООО Latvijas Valsts ceļi тут же потребовало перенять в муниципальную собственность участки государственных автодорог, проходящих по территории Царникавы. Подсчитано, что землеустройство и проектные работы могут обойтись в 40 000 евро.

Потенциал исторического туризма

В приморских дюнах, близ залива, выглядывает из-за сосен основательный бетонный бункер. Возведенный саперами Латвийской армии в 1938 году, он выполнял функции защиты от вражеского десанта. Можно сказать, что успешно – с моря в Царникаву никто и не вторгался.

«Линия генерала Балодиса» у берега.

Увы, сейчас это фортификационное сооружение находится в запустении, а ведь достаточно было бы небольших инвестиций, чтобы сделать тут, например, филиал краеведческого музея, с долей патриотической ностальгии. В земессарги принимать, к примеру. Тем паче, что кругом виднеются остатки окопов. Целый укрепрайон!

По большому счету, происходящее сейчас с Царникавой – только первая стадия ее возвышения, дело в недалеком будущем пойдет к воссозданию статуса края. Уже сейчас население уравнялось с городом Саулкрасты, который имеет статус краевого центра. Так что и Царникава достойна самых радужных перспектив. Тем паче, что у нее есть внушительные лоббисты – ведь сама спикер Сейма Дайга Миериня ранее возглавляла краевое самоуправление…

Вот такие дворцы тут возвели.

Рестораны у воды пользуются популярностью.