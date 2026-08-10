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Дон прилично заработал на своих концертах в Латвии 1 570

Lifenews
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Донс
ФОТО: LETA

Певец Дон (Dons) не только успешно выступает на сцене, но и занимается бизнесом. Согласно последним финансовым данным, после особенно успешного концертного года на счетах его компании накопилось более полумиллиона евро.

Недавно певец Дон (Артур Шингерейс) отметил 42-летие. За годы карьеры он сумел превратить музыку не только в творчество, но и в успешный бизнес, придерживаясь простого финансового правила: тратить меньше, чем зарабатываешь, пишет tautaruna.lv со ссылкой на журнал Jauns&Privāts.

Как рассказал сам артист, именно такой подход помогает ему разумно распоряжаться деньгами.

«Тратить нужно меньше, чем зарабатываешь», — так Дон формулирует свой главный финансовый принцип, который, по его словам, не раз подтверждался на практике.

Основной доход музыканту приносят концерты и авторские вознаграждения. Остальные источники заработка он лаконично описывает словами: «все остальное».

Предпринимательством Дон занимается уже много лет. Свой первый магазин одежды он открыл еще в 20-летнем возрасте. Позже вместе с музыкантом группы Prāta vētra Каспаром Рогой и владельцем клуба Piens Гиртом Упитисом участвовал в развитии ресторана Engure Cafe. Со временем музыкант продал свою долю в этом бизнесе.

Главным проектом Дона сегодня является компания Pietura 1984, основанная в 2013 году. Музыкант является ее единственным владельцем и бенефициаром. Компания занимается организацией и проведением его крупных сольных концертов.

Согласно опубликованной финансовой отчетности, 2024 год оказался для предприятия особенно успешным. На фоне масштабных концертных шоу оборот компании приблизился к 1 миллиону евро, а прибыль превысила 440 тысяч евро.

При этом на банковских счетах компании сейчас находится 513 567 евро, а задолженностей у предприятия нет.

Успешные финансовые показатели показывают, что для Дона концертная деятельность остается не только творческим, но и весьма прибыльным делом, а созданная им компания продолжает уверенно развиваться.

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#финансы #Латвия #предпринимательство #бизнес #музыка #успех #концерты
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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