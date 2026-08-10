Особняк Ким Кардашьян в престижном районе Хидден-Хиллз вновь оказался в центре криминальной истории. Пока телезвезда вместе с детьми находилась в другом месте, злоумышленник проник на территорию дома, похитил вещи и угнал автомобиль, однако был задержан охраной и полицией.

Ким Кардашьян вновь стала жертвой преступления. В воскресенье, 9 августа, на территории ее особняка в Хидден-Хиллз (округ Лос-Анджелес) был задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в краже со взломом, похищении имущества и угоне автомобиля.

По данным полиции, сигнал о происшествии поступил незадолго до 16:00. Охранник заметил неизвестного мужчину, который загружал вещи в автомобиль, находившийся на территории поместья. Прибывшие на место сотрудники департамента шерифа округа Лос-Анджелес задержали подозреваемого.

Следствие считает, что мужчина успел похитить несколько вещей, а также воспользовался припаркованным на участке автомобилем, на котором проехал по окрестностям. Позже машину вернули на территорию особняка. Кому именно она принадлежала — самой Кардашьян или кому-то из ее сотрудников, — пока не уточняется.

Во время задержания оружия у подозреваемого не обнаружили. Пострадавших нет.

Сама Ким Кардашьян и ее дети в момент происшествия отсутствовали. В особняке сейчас продолжаются ремонтные работы, поэтому знаменитость временно проживает в другом месте вместе с семьей. На территории дома, по предварительным данным, оставались несколько автомобилей.

Следователи выясняют, каким образом злоумышленнику удалось попасть на территорию закрытого охраняемого жилого комплекса.

Это уже не первый подобный случай в жизни телезвезды. Почти десять лет назад, в октябре 2016 года, Ким Кардашьян стала жертвой громкого вооруженного ограбления в Париже. Тогда преступники связали ее, угрожали оружием и похитили ювелирные украшения стоимостью в несколько миллионов евро.

В настоящее время 27-летний подозреваемый остается под стражей. Полиция продолжает расследование, устанавливая все обстоятельства проникновения на территорию особняка и точный ущерб, причиненный в результате кражи.