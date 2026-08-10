Во время исследования затонувшего у берегов Великобритании судна дайверы обнаружили бутылку Guinness, пролежавшую под водой более полутора веков. Находку уже передали ученым: исследователи надеются выяснить, сохранилось ли содержимое бутылки, а в идеальном случае — восстановить оригинальное пиво по образцу XIX века.

Необычную находку сделал бельгийский подводный фотограф Стефан Панис во время исследования обломков парусного судна Mindoro в проливе Ла-Манш. Бутылка находилась среди груза корабля, затонувшего в 1864 году, передает New York Post.

Панис обнаружил ее еще в прошлом году. Когда дайвер поднялся на поверхность и очистил верхнюю часть бутылки, ему удалось рассмотреть сохранившуюся надпись «Guinness Extra Stout London».

«Я был поражен. Подумал: „Вау, это потрясающе“», — рассказал 47-летний Панис.

Фото: Stefan Panis / SWNS

Вместе с 68-летним дайвером Эдди Хаззи он передал образцы содержимого бутылки микробиологам бельгийского исследовательского университета KU Leuven.

Ученые намерены изучить находку и выяснить, сохранился ли в ней генетический материал микроорганизмов, использовавшихся при производстве пива в XIX веке.

По словам Паниса, существует шанс получить достаточно полный генетический материал, чтобы попытаться сварить небольшую партию пива, максимально близкого к тому, которое находилось в бутылке в 1860-х годах.

«Всегда существует вероятность, что мы сможем восстановить полный набор ДНК, а затем сварить небольшую партию точно такого же пива, какое было найдено и производилось в 1860-х годах», — рассказал он BBC.

Можно ли выпить Guinness спустя 162 года?

Сам Панис признался, что не является большим поклонником стаута, однако готов попробовать найденное пиво — разумеется, только в том случае, если результаты исследований подтвердят, что это безопасно.

Дайвер не исключает, что содержимое бутылки после 162 лет под водой теоретически может оставаться пригодным для употребления.

«Есть вероятность, что его все еще можно пить», — отметил Панис.

По его словам, главный вопрос заключается в том, проникла ли морская вода внутрь бутылки через пробку.

«Если нет, то, скорее всего, пиво все еще будет пригодно для питья», — предположил исследователь.

Панис заявил, что готов сделать глоток старинного Guinness, если специалисты после проведения анализов разрешат его попробовать.

На затонувшем корабле могут находиться десятки бутылок

Mindoro затонул 27 ноября 1864 года примерно в трех милях от побережья Дувра в Англии. Парусное судно столкнулось с другим кораблем — Khersonese, после чего оказалось на дне Ла-Манша.

Обнаруженная бутылка, вероятно, была далеко не единственной. Судя по размерам сохранившегося ящика, дайвер предполагает, что первоначально в нем находились 24 бутылки Guinness.

«Учитывая размеры ящика, думаю, что это определенно была упаковка из 24 бутылок», — рассказал Панис BBC.

При этом исследователь допускает, что среди обломков Mindoro могут находиться и другие подобные ящики. Таким образом, на месте крушения теоретически могут сохраняться десятки бутылок пива XIX века.

Находкой заинтересовался производитель Guinness

Панис также связался с компанией Diageo, выпускающей Guinness. Представители компании сообщили, что ее архивная команда уже взаимодействует с дайверами, чтобы получить дополнительную информацию и оценить значение находки.

В Diageo отметили, что подобные открытия позволяют заглянуть в прошлое и помогают лучше понять историю и наследие бренда.

Теперь особый интерес представляют результаты лабораторного исследования содержимого бутылки. Ученым предстоит установить, что именно сохранилось внутри за 162 года пребывания на морском дне и можно ли использовать полученные образцы для воссоздания исторического напитка.

Если бутылка сохранила герметичность, находка может оказаться не просто любопытным артефактом XIX века. Исследователи надеются получить материал, который позволит попытаться воссоздать Guinness времен 1860-х годов, а сам дайвер уже заявил, что готов попробовать 162-летнее пиво — но только после того, как ученые подтвердят его безопасность.