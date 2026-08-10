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Взглянули на балкон — и не поверили глазам: необычный гость ползал по фасаду дома 0 573

Lifenews
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Питон

Как королевский питон, естественной средой обитания которого являются Западная и Центральная Африка, оказался на фасаде дома в Познани, пока неизвестно. Вероятнее всего, змея содержалась в качестве домашнего питомца и каким-то образом выбралась на свободу.

В польской Познани заметили необычного гостя — королевский питон полз по фасаду жилого дома в непосредственной близости от балконов. Кадры со змеей быстро разошлись по социальным сетям и привлекли внимание пользователей.

Королевский питон не относится к ядовитым змеям и считается одним из наиболее спокойных видов. В случае опасности он, как правило, не пытается напасть на человека, а предпочитает свернуться в плотный клубок, защищая таким образом голову.

Взрослые королевские питоны обычно достигают примерно одного метра в длину, хотя отдельные особи могут вырастать до полутора метров.

Естественная среда обитания этих змей находится в Западной и Центральной Африке. Поэтому питон, обнаруженный на фасаде жилого дома в Познани, скорее всего, был домашним питомцем, который каким-то образом оказался на свободе.

При этом остается неизвестным, как именно экзотическая змея попала на фасад многоэтажного дома и каким образом ей удалось забраться так близко к балконам жильцов.

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#животные #Африка #безопасность #социальные сети #домашние питомцы #змеи
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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