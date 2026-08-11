Жители ряда регионов Европы и Северной Атлантики 12 августа смогут наблюдать полное солнечное затмение. Полоса полной фазы проляжет через Гренландию, Исландию, север Испании, часть Португалии и северные районы России.

В Испании редкое астрономическое явление произойдет незадолго до заката, поэтому для его наблюдения потребуется открытый западный горизонт. Максимальная продолжительность полной фазы составит около 2 минут 18 секунд.

Частичную фазу затмения смогут увидеть жители большей части Европы, северо-западной Африки, Канады и отдельных районов США. В Ирландии Луна закроет около 94% солнечного диска, а в Норвегии - более 80%.

Астрономы подчеркивают, что наблюдение за Солнцем без специальных защитных очков допустимо только в короткий интервал полной фазы и исключительно внутри полосы полного затмения.

На всех остальных стадиях и за пределами полной зоны необходимо использовать сертифицированные солнечные фильтры, так как обычные солнцезащитные очки не обеспечивают нужной защиты.

Затмение совпадет с максимальной активностью метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа, а также утренней парадной группировкой нескольких планет.

Следующее полное солнечное затмение с продолжительностью полной фазы более шести минут ожидается в 2027 году над Южной Европой, Северной Африкой и Ближним Востоком.