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Конь из приюта стал звездой: играет на гитаре, аккордеоне и даже записывает альбом 0 288

Lifenews
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Конь по кличке Юпия играет на аккордеоне

Фото: соцсети @mikaylatheonly.

Конь по кличке Юпия, которого спасли из приюта в Южной Калифорнии, неожиданно прославился благодаря своей любви к музыке. Теперь необычный питомец не только «играет» на музыкальных инструментах, но и принял участие в записи настоящего альбома.

История началась с того, что волонтер Микайла Храмова принесла в приют гитару, рассчитывая просто развлечь животных. Однако Юпия проявил неожиданный интерес к инструменту: он подошел ближе и начал касаться струн носом, словно пытаясь играть вместе с хозяйкой. Забавное видео быстро привлекло внимание пользователей социальных сетей.

На следующий день девушка принесла арфу, и конь снова с энтузиазмом принялся перебирать струны. Со временем семилетний мерин заинтересовался и другими инструментами — от аккордеона до различных струнных. По словам Микайлы, теперь он даже освоил собственную технику игры, используя не только нос, но и зубы, поэтому хозяйке приходится внимательно следить, чтобы музыкальные инструменты не пострадали.

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Фото: соцсети @mikaylatheonly.

Юпия имеет и необычное происхождение. Его вывели в США на основе башкирской породы лошадей, сформировавшейся в XVII–XVIII веках на территории современного Башкортостана.

Для самой Микайлы эта история стала исполнением давней мечты. Она несколько лет работала волонтером в приюте и ждала разрешения забрать Юпию домой. Такая возможность появилась лишь в прошлом году.

Сегодня девушка выступает сразу в нескольких музыкальных коллективах Лос-Анджелеса и записывает дебютный альбом. Она признается, что содержание лошади обходится недешево и требует серьезных расходов.

Но самое необычное в этой истории — Юпия стал полноправным участником записи пластинки. Звуки, которые конь извлекает из музыкальных инструментов, вошли в аранжировки двух композиций, а хозяйка планирует использовать его «музыкальные партии» и в остальных треках альбома.

Необычная история еще раз доказывает, что талант может проявиться самым неожиданным образом, а спасенное животное способно не только обрести новый дом, но и стать настоящей звездой интернета и музыки.

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#животные #интернет #музыка #социальные сети #талант
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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