Полицейских американской Такомы вызвали к лодке, которая без экипажа дрейфовала у побережья. Когда сотрудники поднялись на борт, их ждал неожиданный сюрприз: судно оказалось заполнено кошками и котятами — всего там находилось около 30 животных.

Необычный инцидент произошел утром 6 августа возле пляжа Оуэн-Бич в Такоме, штат Вашингтон. Очевидцы заметили дрейфующее судно, на котором не было видно ни одного человека, и сообщили об этом властям, передает Entrevue.

К лодке направился морской патруль полиции. Поднявшись на борт, сотрудники убедились, что людей там действительно нет. Зато практически повсюду находились кошки и котята — около 30 животных свободно перемещались по палубе и внутренним помещениям судна.

Представитель полиции Такомы Джон Корреа сравнил увиденное со сценой из фильма студии Ghibli. По его словам, создавалось впечатление, будто лодка принадлежит самим кошкам: животные спокойно ходили по судну и занимались своими делами.

Некоторые кошки оказались истощены

Однако забавной ситуация выглядела лишь на первый взгляд. Полицейские обратили внимание, что часть животных находилась в плохом состоянии. Некоторые кошки выглядели истощенными и были сильно напуганы, а условия их содержания вызвали опасения.

Власти решили эвакуировать животных, однако сделать это сразу оказалось невозможно. Судно находилось в частной собственности, поэтому службам требовалось получить соответствующее судебное разрешение.

После получения ордера спасатели вернулись на лодку утром следующего дня. В операции участвовали морское подразделение полиции, специалисты по защите животных и криминалисты.

Всех кошек и котят удалось благополучно снять с судна. После этого животных доставили в приют, где их должны были осмотреть специалисты и при необходимости оказать им помощь.

Куда исчез хозяин лодки

Полиции удалось установить законного владельца судна, однако первоначально связаться с ним не получилось.

Теперь следователям предстоит выяснить сразу несколько обстоятельств: почему около 30 кошек оказались на лодке без человека, как долго животные находились там одни и почему само судно бесконтрольно дрейфовало возле побережья.

На данный момент об арестах не сообщается, расследование продолжается.

История с таинственной лодкой закончилась благополучно для ее необычного «экипажа»: всех животных удалось эвакуировать. Теперь главная загадка для полиции — куда исчез владелец судна и каким образом три десятка кошек оказались одни посреди воды.