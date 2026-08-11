Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лодка-призрак с неожиданным «экипажем»: полиция обнаружила на борту 30 кошек 0 440

Lifenews
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кошки на лодке

Полицейских американской Такомы вызвали к лодке, которая без экипажа дрейфовала у побережья. Когда сотрудники поднялись на борт, их ждал неожиданный сюрприз: судно оказалось заполнено кошками и котятами — всего там находилось около 30 животных.

Необычный инцидент произошел утром 6 августа возле пляжа Оуэн-Бич в Такоме, штат Вашингтон. Очевидцы заметили дрейфующее судно, на котором не было видно ни одного человека, и сообщили об этом властям, передает Entrevue.

К лодке направился морской патруль полиции. Поднявшись на борт, сотрудники убедились, что людей там действительно нет. Зато практически повсюду находились кошки и котята — около 30 животных свободно перемещались по палубе и внутренним помещениям судна.

Представитель полиции Такомы Джон Корреа сравнил увиденное со сценой из фильма студии Ghibli. По его словам, создавалось впечатление, будто лодка принадлежит самим кошкам: животные спокойно ходили по судну и занимались своими делами.

Некоторые кошки оказались истощены

Однако забавной ситуация выглядела лишь на первый взгляд. Полицейские обратили внимание, что часть животных находилась в плохом состоянии. Некоторые кошки выглядели истощенными и были сильно напуганы, а условия их содержания вызвали опасения.

Власти решили эвакуировать животных, однако сделать это сразу оказалось невозможно. Судно находилось в частной собственности, поэтому службам требовалось получить соответствующее судебное разрешение.

После получения ордера спасатели вернулись на лодку утром следующего дня. В операции участвовали морское подразделение полиции, специалисты по защите животных и криминалисты.

Всех кошек и котят удалось благополучно снять с судна. После этого животных доставили в приют, где их должны были осмотреть специалисты и при необходимости оказать им помощь.

Куда исчез хозяин лодки

Полиции удалось установить законного владельца судна, однако первоначально связаться с ним не получилось.

Теперь следователям предстоит выяснить сразу несколько обстоятельств: почему около 30 кошек оказались на лодке без человека, как долго животные находились там одни и почему само судно бесконтрольно дрейфовало возле побережья.

На данный момент об арестах не сообщается, расследование продолжается.

История с таинственной лодкой закончилась благополучно для ее необычного «экипажа»: всех животных удалось эвакуировать. Теперь главная загадка для полиции — куда исчез владелец судна и каким образом три десятка кошек оказались одни посреди воды.

×
Читайте нас также:
#полиция #животные #эвакуация #кошки
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
5
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: затмение солнца
Изображение к статье: На дне Ла-Манша нашли Guinness возрастом 162 года.
Изображение к статье: Ким Кардашьян
Изображение к статье: Питон Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент Сербии
В мире
Изображение к статье: галактика
Техно
Изображение к статье: Парламент Ливана
В мире
Изображение к статье: Робот-гуманойд
В мире
Изображение к статье: коллаж с баллистической ракетой на стартовой площадке и глобусом
Политика
1
Изображение к статье: граница
Политика
1
Изображение к статье: Президент Сербии
В мире
Изображение к статье: галактика
Техно
Изображение к статье: Парламент Ливана
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео