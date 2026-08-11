Король Карл III и королева Камилла якобы предлагали Кейт Миддлтон изменить написание своего полного имени из-за… королевских монограмм. Как утверждает автор новой биографии принцессы Уэльской Кристофер Андерсен, эта идея привела принца Уильяма в ярость. Кенсингтонский дворец комментировать изложенные в книге утверждения отказался.

Необычный эпизод из жизни британской королевской семьи описан в книге Кристофера Андерсена Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen.

По версии автора, причиной спора стала буква C. У Карла и Камиллы есть королевская монограмма из двух переплетенных букв C под короной. Поэтому, как утверждается в книге, возникло опасение, что появление еще одного королевского вензеля с той же буквой окажется излишним, передает New York Post.

Кейт якобы предложили изменить написание своего полного имени Catherine, заменив первую букву C на K — то есть использовать вариант Katherine.

Уильям счел просьбу оскорбительной

По словам Андерсена, сама Кейт не стала устраивать конфликт, однако за нее вступился принц Уильям.

Автор утверждает, что наследник престола был возмущен очередным указанием «сверху» и заявил отцу, что подобная просьба оскорбительна не только для Кейт, но и для всей семьи Миддлтон.

Представитель Кенсингтонского дворца в ответ на запрос Fox News Digital сообщил, что дворец не комментирует книги.

Андерсен считает, что эта история демонстрирует, насколько серьезно в британской монархии относятся к символам, монограммам и формированию публичного образа.

При этом биограф утверждает, что Уильям с самого начала отношений с Кейт стремился защищать ее интересы.

Принц и раньше вставал на защиту жены

В качестве примера автор напоминает историю 2012 года, когда во Франции были опубликованы фотографии Кейт, загоравшей топлес во время частного отдыха.

По словам Андерсена, Уильям тогда потребовал от юристов дворца обратиться в суд и хотел добиться привлечения виновных к ответственности в соответствии с французским законодательством о защите частной жизни.

После рождения детей, утверждает биограф, Уильям также старался следить за тем, чтобы объем королевских обязанностей супруги не становился чрезмерным и не заставлял ее слишком надолго расставаться с семьей.

Почему имя оказалось настолько важным

Хотя во всем мире принцессу Уэльскую чаще называют Кейт, ее полное имя — Catherine. По словам Андерсена, для нее оно имеет особое значение, поскольку именно так ее назвали родители.

Автор предполагает, что Карл и Камилла могли рассчитывать на согласие Кейт, поскольку она обычно проявляла готовность учитывать интересы королевской семьи. Однако вопрос собственного имени оказался для нее гораздо более личным.

При этом Андерсен подчеркивает, что история с именем, судя по всему, не испортила отношения Кейт с Карлом. По его словам, принцесса искренне тепло относится к свекру.

Позднее их отношения, как считает биограф, дополнительно укрепились на фоне серьезных проблем со здоровьем, с которыми одновременно столкнулись Карл и Кейт.

«Добрая, но со стальной волей»

Андерсен характеризует принцессу Уэльскую как доброжелательную и сострадательную женщину, которая при этом обладает сильным характером и хорошо понимает, какой публичный образ хочет создавать.

По его мнению, предложение изменить официальное написание имени исключительно ради королевской символики оказалось той границей, за которую Кейт и Уильям не захотели заходить.

Британская телеведущая и фотограф Хелена Чард назвала подобную идею бесперспективной. По ее мнению, понять логику Карла и Камиллы с точки зрения королевского «брендинга» можно, однако Кэтрин и без того давно известна всему миру как Кейт.

Королевский комментатор Иэн Пелхэм Тернер допустил, что этот эпизод мог стать одним из напряженных моментов в отношениях Кейт и Камиллы в первые годы после появления Миддлтон в королевской семье. Однако со временем подобные разногласия отошли на второй план.

Эксперт по британской монархии Ричард Фицвиллиамс высказался еще категоричнее. Если история действительно происходила так, как ее описывает Андерсен, саму идею изменить имя из-за совпадения букв он считает попросту нелепой.

В итоге Кэтрин сохранила свое имя, а история с одной буквой, если версия биографа соответствует действительности, стала любопытным примером того, какое значение при британском дворе могут придавать деталям, которые для большинства людей кажутся совершенно несущественными. В мире монархии даже одна буква способна превратиться в вопрос семейных традиций, символики и принципов.