На 72-м году жизни скончалась советская балерина и актриса Наталья Трубникова, известная прежде всего по роли принцессы Мелисенты в музыкальном фильме «31 июня». Артистку обнаружили без признаков жизни в ее московской квартире.

По данным СМИ, тело Натальи Трубниковой обнаружила соседка, с которой она поддерживала общение.

Женщины разговаривали утром накануне, однако вечером Трубникова перестала отвечать на телефонные звонки. Обеспокоенная соседка решила зайти к ней домой, в квартиру в Тверском районе Москвы. Актрису нашли без признаков жизни сидящей на диване.

Сообщается, что в последние годы Трубникова страдала болезнью Паркинсона.

Наталья Трубникова родилась 17 июля 1955 года в Москве. Она окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа, после чего много лет выступала в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Широкую известность ей принесла роль принцессы Мелисенты в музыкальной сказке «31 июня». Трубникова также появлялась в таких известных картинах, как «Формула любви», «12 стульев» и «Шляпа».

Для многих зрителей Наталья Трубникова навсегда останется той самой загадочной и прекрасной принцессой Мелисентой из «31 июня» — роли, ставшей одной из самых узнаваемых в ее творческой биографии.