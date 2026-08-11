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За что легенда латышской эстрады затаила обиду на Аллу Пугачеву? 0 1336

Lifenews
Дата публикации: 11.08.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Лапченок и Пугачева

Легенда латвийской эстрады Виктор Лапченок за годы своей творческой деятельности встречался с эстрадной дивой Аллой Пугачёвой. Журналистке издания «Jauns & Privāts» он рассказал своё мнение о певице. И это мнение определённо нельзя назвать лестным.

Дело в том, что Лапченок участвовал в конкурсе вокалистов в Москве.

«Знаете, какую песню она пела на том пятом московском конкурсе? Я пел “Смерть осы”, а она пела “Посидим, поокаем”!» — возмущается Виктор Лапченок, считая выбор слишком простой песни для столь серьёзного конкурса.

В том году Лапченок занял второе место, а Пугачёва — третье, чем она, как утверждается, осталась недовольна. После завоевания третьего места эстрадная дива якобы устроила скандал...

Виктор Лапченок признаётся журналистке, что Алла Борисовна ему очень не нравится из-за своего характера. По его словам, у него также был неприятный опыт во время репетиций перед концертами.

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#мнения #скандалы #музыка #эстрада #знаменитости #личные отношения #концерты
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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