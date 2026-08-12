19-летняя Агафья Сумченко, дочь актрисы Олеси Железняк и Спартака Сумченко, поделилась новой фотосессией в смелом образе. Одной из первых публикацию прокомментировала ее знаменитая мама, назвав наследницу «самой красивой».

Агафья Сумченко не стремится стать популярным блогером, однако ее новые фотографии привлекли внимание поклонников звездной семьи. Девушка предстала перед камерой в коротком платье-комбинации нежно-голубого оттенка с кружевной отделкой, черных чулках, туфлях на шпильке и мини-шубке.

Образ получился достаточно смелым, но при этом элегантным. Особенно тепло на фотосессию отреагировала Олеся Железняк.

«Моя прекрасная девочка, самая красивая», — написала актриса под публикацией дочери.

Агафья — единственная дочь Олеси Железняк и актера Спартака Сумченко. У супругов также трое сыновей — Савелий, Прохор и Фома.

Девушка решила продолжить семейную актерскую династию и сейчас учится актерскому мастерству. При этом яркая внешность Агафьи уже заставляет поклонников предполагать, что она могла бы попробовать свои силы и в модельной индустрии.

Похоже, творческая династия Железняк и Сумченко получила продолжение: Агафья выбрала актерскую профессию, а знаменитая мама открыто поддерживает дочь и гордится ее успехами.