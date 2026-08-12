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Екатерина Климова раскрыла, почему сбежала на Мальдивы, и поставила точку в разговорах о личной жизни 0 220

Lifenews
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Екатерина Климова

48-летняя актриса Екатерина Климова впервые показала, где проводит отпуск, и объяснила, почему выбрала именно Мальдивы. Одновременно звезда ответила на самые популярные вопросы поклонников, дав понять, что обсуждать свою личную жизнь по-прежнему не намерена.

После нескольких дней интриги Екатерина Климова наконец раскрыла место своего отдыха. Актриса опубликовала эффектный снимок с Мальдив и призналась, что сейчас ей особенно необходимы тишина, уединение и возможность полностью отключиться от суеты.

По словам артистки, идеальный отпуск для нее — это отсутствие изнуряющей жары, громкой музыки и яркого света. Именно поэтому она выбрала курорт поближе к экватору, где можно спокойно восстановить силы вдали от постороннего внимания.

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Фото: соцсети.

Во время общения с подписчиками Климова ответила на несколько вопросов, однако тему личной жизни сразу обозначила как закрытую. Поклонников интересовало, свободно ли сейчас сердце актрисы, но она предпочла не раскрывать никаких подробностей.

«На вопросы личного характера не отвечаю. В юности была слишком щедра на высказывания», — отметила Климова.

Напомним, актриса трижды была замужем. У нее четверо детей: дочь Елизавета от первого брака с Ильей Хорошиловым, сыновья Матвей и Корней от брака с Игорем Петренко, а также младшая дочь Белла, родившаяся в союзе с Гелой Месхи. После развода в 2019 году Климова предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни.

Несмотря на повышенное внимание поклонников, Екатерина Климова ясно дала понять, что сегодня для нее важнее спокойствие и отдых, а личные отношения она намерена оставить вне публичного пространства.

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#интервью #отдых #семья #соцсети #знаменитости #развлечения
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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