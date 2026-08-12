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«Возможно, я больше никогда не буду петь…» Ольга Пирагс откровенно рассказала о потере голоса перед 70-летием 0 264

Lifenews
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ольга Пирагс
ФОТО: Facebook

12 августа легенда латвийского джаза Ольга Пирагс отмечает 70-летний юбилей. Накануне праздника певица призналась, что после потери голоса не знает, сможет ли когда-нибудь снова выступать перед зрителями.

Джазовая певица и педагог по вокалу Ольга Пирагс 12 августа празднует свое 70-летие. В честь юбилея осенью состоится концерт, на котором ее известные песни исполнят коллеги и ученики.

Сама артистка надеется, что ей тоже удастся выйти на сцену. Однако признается, что уверенности в этом нет.

Несколько лет назад Пирагс потеряла свой знаменитый бархатный тембр голоса. С тех пор она продолжает надеяться на восстановление, но врачи пока не могут дать никаких прогнозов.

«Я мечтаю снова петь, но, к сожалению, голос так и не восстановился. Врачи честно сказали мне: "Никто не знает, когда твой голос может вернуться". Я реалистка и понимаю: возможно, я больше никогда не буду петь», — рассказала Ольга Пирагс журналу Privātā Dzīve.

Несмотря на тяжелое испытание, певица не теряет надежды, что к юбилейному концерту произойдет долгожданное чудо и она сможет хотя бы ненадолго вернуться к зрителям.

Предстоящий концерт станет не только праздником в честь 70-летия артистки, но и данью уважения ее многолетнему вкладу в латвийскую джазовую сцену. Ее самые известные песни прозвучат в исполнении коллег и учеников, которых она воспитала за годы преподавательской работы.

Даже спустя несколько лет после потери голоса Ольга Пирагс продолжает надеяться, что однажды снова сможет спеть для своей публики.

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#музыка #юбилей #восстановление #певица
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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