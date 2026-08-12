Сильная жара привела к частичному высыханию озера возле замка Чиддингстоун в английском графстве Кент. Расчищавшие водоем волонтеры обнаружили старинный меч, который мог пролежать под водой около двух столетий.

Необычную находку сделали волонтеры, расчищавшие обмелевшее озеро возле замка Чиддингстоун. Убирая упавшие ветки, они заметили на дне металлический предмет. Извлечь его из воды удалось с помощью крюка.

Меч передали куратору замка Наоми Коллик. Сейчас специалисты пытаются определить его возраст и происхождение. Находку уже неофициально окрестили «Экскалибуром Кента», сравнив ее с легендарным мечом короля Артура.

По одной из предварительных версий, это может быть церемониальный меч военного музыканта, изготовленный в начале XIX века. Само озеро появилось в 1800-х годах, поэтому исследователи полагают, что оружие могло находиться в нем не более двух столетий.

Лучше всего сохранилась позолоченная рукоять с изображением льва на конце, предположительно выполненная из латуни. Изогнутый клинок находится в значительно худшем состоянии — он покрыт толстым слоем ржавчины и озерных отложений.

Чтобы не повредить артефакт, сотрудники замка завернули его в специальную бескислотную бумагу и прикасаются к находке только в перчатках.

Впрочем, существуют и другие версии того, как меч оказался в озере. Одним из владельцев замка был арт-дилер и коллекционер Денис Эйр Бауэр, собиравший в том числе старинное холодное оружие. Не исключено, что находка когда-то принадлежала ему.

Еще одна версия связывает меч с военнослужащими, которые размещались в этих местах во время Второй мировой войны.

Настоящее происхождение «Экскалибура Кента» еще предстоит установить экспертам. Однако уже сейчас находка стала одной из самых необычных загадок замка Чиддингстоун: экстремальная жара буквально помогла поднять со дна озера предмет, скрывавшийся там, возможно, около 200 лет.