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Защитник природы купил в ресторане омара за 300 евро, чтобы выпустить его в море 0 32

Lifenews
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: омар

Французский зоозащитник приобрел в ресторане живого омара за 300 евро, чтобы выпустить его обратно в Средиземное море, сообщает BFMTV.

Информация сначала появилась на странице природозащитной организации, в которую входит активист Стефан Лямар.

9 августа он ужинал в одном из ресторанов в регионе Приморские Альпы. Официанты предложили гостям, среди прочего, меню из свежего улова, в том числе – крупного живого омара за 300 евро.

Лямар, который не ест мяса, рассказал, что, увидев "омара-смертника", которого уже продают как "просто объект", был эмоционально потрясен и решил выкупить его, после чего выпустил в Средиземное море.

"У меня была возможность изменить его судьбу, и я это сделал", – отметил активист. В прошлом он уже проводил подобные акции, выпуская предназначенных для продажи ракообразных.

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#Франция #экология #природа #защита животных
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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