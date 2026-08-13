Лионель Месси опубликовал эмоциональное послание после смерти своего отца Хорхе Месси, скончавшегося в Росарио в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. 39-летний аргентинец рассказал о последних месяцах жизни отца, вспомнил чемпионат мира 2026 года и признался, что теперь сомневается, сможет ли еще долго продолжать футбольную карьеру.

Отец занимал особое место как в личной жизни, так и в карьере Лионеля Месси. На протяжении многих лет Хорхе был не только одним из самых близких ему людей, но также его советником и представителем, передает Entrevue.

Чемпионат мира на фоне болезни отца

В своем послании Месси рассказал, что отправлялся на последний чемпионат мира, когда состояние здоровья его отца уже заметно ухудшилось. Хорхе надеялся приехать на турнир, а сам футболист после каждого матча ждал от него сообщения.

Месси признается, что хотел пройти как можно дальше, чтобы дать отцу время восстановиться и возможность увидеть хотя бы одну игру.

Сборная Аргентины в итоге дошла до финала, где уступила Испании. Месси хотел завоевать трофей и привезти его отцу, однако, по его словам, в решающий момент организм уже не выдерживал нагрузки.

После чемпионата футболист вернулся к отцу. Хорхе тогда даже считал, что Аргентина проиграла финал в серии пенальти. Полноценно поговорить о произошедшем на турнире они уже не смогли.

«Я не знаю, что буду делать без тебя»

В своем обращении Месси признался, что до сих пор не может поверить в смерть отца.

«Папа, я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет. Я не осознаю этого, а точнее, не хочу осознавать. Мне очень трудно представить, что я больше тебя не увижу и мы больше не будем разговаривать. Я знаю, что ты страдал и теперь тебе лучше, но ты ушел слишком рано. Нам еще столько всего предстояло пережить вместе», — написал футболист.

Месси вспомнил, как отец просил его обязательно сыграть на последнем чемпионате мира. За несколько дней до начала турнира состояние Хорхе резко ухудшилось.

«Это был первый турнир, на котором тебя не должно было быть. Но мама говорила мне, что тебе станет лучше и ты сможешь приехать. Я говорил тебе, что мы дойдем до финала, чтобы ты успел».

По словам футболиста, после каждого матча он ждал сообщения от отца и именно тогда окончательно понял, насколько серьезно тот болен.

«Мы дошли до финала, но ты не смог приехать. Я хотел выиграть его, привезти тебе кубок и снова показать его. Но не смог — ноги меня больше не слушались. В этот раз я пытался пойти против собственного тела, но у меня не получилось».

Особенно эмоционально Месси написал о том, насколько сильно отец был связан со всей его футбольной жизнью.

«Я не знаю, что буду делать без тебя, не знаю, как продолжать. Я только и делал, что играл в футбол, а теперь очень сомневаюсь, что смогу заниматься этим еще долго».

Месси напомнил, что отец был рядом с самого начала его пути.

«Ты был со мной с самого начала, а до конца оставалось совсем немного. Почему ты не продержался еще чуть-чуть, чтобы мы смогли закончить вместе?»

Футболист также вспомнил детство: после работы отец отвозил его на тренировки и практически никогда не пропускал матчей сына.

«Ты был моим отцом, другом и представителем. Ты всегда был именно тем человеком, который был мне нужен в тот или иной момент. Несмотря на наши споры и разногласия, в итоге ты всегда оказывался прав».

Месси пообещал сохранить принципы воспитания, которые получил от родителей, и передать их собственным детям.

«Мне будет очень тебя не хватать, но ты всегда будешь рядом, особенно в воспитании моих детей, потому что я учу и воспитываю их так, как вы воспитывали меня».

Свое обращение аргентинец завершил словами: «Покойся с миром и присматривай за нами оттуда, как делал это здесь. Спасибо за всё. Я люблю тебя, папа».

Месси задумался о завершении карьеры

Наибольшее внимание привлекло признание футболиста в том, что после смерти отца он впервые серьезно задумался о том, как долго еще будет играть.

При этом Месси не объявлял о завершении карьеры и не называл никаких сроков. Его слова скорее отражают эмоциональное состояние после потери человека, сопровождавшего его практически всю футбольную жизнь.

Отец, советник и представитель

Хорхе Месси сыграл важнейшую роль в карьере сына. Он поддерживал Лионеля в детстве, сопровождал его во время переезда в Барселону, а затем на протяжении многих лет представлял его интересы и участвовал в решении контрактных и деловых вопросов.

Однако в прощальном послании Месси прежде всего вспоминает не агента и советника, а отца — человека, который после работы отвозил маленького Лионеля на тренировки, присутствовал на его матчах и ежедневно интересовался его жизнью.

Смерть Хорхе Месси стала для футболиста не только тяжелой личной утратой, но и моментом, заставившим его задуматься о будущем. Пока Месси не говорит об уходе из футбола, однако впервые признает: без человека, который сопровождал его от первых тренировок до величайших побед, продолжать карьеру ему будет гораздо сложнее.