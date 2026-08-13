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Организаторы «Евровидения» существенно изменили правила проведения конкурса 1 158

Lifenews
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: трофей Евровидения
ФОТО: пресс-фото

Организатор конкурса песни «Евровидение» — Европейский вещательный союз (EBU) — изменил правила выбора страны-хозяйки. Теперь победитель автоматически потеряет право проводить конкурс, если ситуация с безопасностью в стране или регионе не позволит гарантировать его проведение.

Европейский вещательный союз (EBU) утвердил новые правила проведения конкурса песни «Евровидение», которые касаются выбора страны-организатора. Изменения предусматривают, что государство-победитель не сможет принимать конкурс, если вооруженный конфликт или иная серьезная геополитическая ситуация существенно влияет на безопасность, оборону или стабильность страны либо соседнего региона.

До сих пор подобные решения принимались в индивидуальном порядке. Теперь соответствующее ограничение официально закреплено в правилах конкурса.

Согласно заявлению EBU, при необходимости организация сможет заказать независимую оценку ситуации в сфере безопасности, прежде чем принять окончательное решение о месте проведения полуфиналов и финала.

Фактически новые правила определяют механизм действий на случай, если победившая страна не сможет обеспечить безопасное проведение одного из крупнейших телевизионных шоу Европы.

Хотя в заявлении EBU не упоминаются конкретные государства, изменения могут иметь значение для Израиля. В 2025 и 2026 годах страна дважды подряд занимала второе место на конкурсе и оставалась одним из претендентов на победу.

Конкурс этого года уже сопровождался беспрецедентной ситуацией. Впервые в истории «Евровидения» сразу пять стран — Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания — отказались от участия. Они объяснили бойкот несогласием с присутствием Израиля на фоне продолжающейся войны против палестинской террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

Если победившая страна не сможет принять конкурс, EBU выберет другого организатора. При этом принимающая сторона будет проводить «Евровидение» уже от собственного имени, а не как представитель страны-победителя.

Новая схема отличается от той, что применили после победы Украины в 2022 году. Из-за полномасштабного российского вторжения конкурс не удалось провести на украинской территории, поэтому «Евровидение-2023» состоялось в британском Ливерпуле при участии Великобритании как страны-хозяйки от имени Украины.

Изменения закрепляют процедуру на будущее и делают правила проведения конкурса более определенными в случаях, когда безопасность становится главным фактором при выборе страны-организатора.

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#Израиль #Украина #Евровидение #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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