Новое исследование назвало европейские города с лучшим соотношением цены и качества для уикенда: польские направления заняли весь топ-5, а крупнейшие туристические центры Европы оказались значительно дороже.Новое исследование назвало европейские города с лучшим соотношением цены и качества для уикенда: польские направления заняли весь топ-5, а крупнейшие туристические центры Европы оказались значительно дороже.

Новое исследование назвало европейские города с лучшим соотношением цены и качества для уикенда: польские направления заняли весь топ-5, а крупнейшие туристические центры Европы оказались значительно дороже.

Новое исследование сервиса виртуальных карт Getsby назвало города с лучшим соотношением цены и качества для уик-энда, проанализировав данные сайта о путешествиях Budget Your Trip по 100 направлениям.

Исследование сравнило типичные ежедневные расходы на проживание, питание и местный транспорт для двух человек со средним бюджетом, чтобы выяснить, где ваши деньги пойдут дальше всего.

Перелёты не учитывались в итоговой сумме, так как их стоимость сильно варьируется, но если сомневаетесь, смело отправляйтесь в Польшу. Эта славянская страна заняла шесть позиций в первой десятке и полностью оккупировала первую пятёрку.

Польша правит бал

Согласно данным, Вроцлав в Польше стал самым доступным в Европе городом для уик-энда на двоих.

Отправившись в этот «город мостов», можно рассчитывать на среднесуточные расходы 41 евро на человека и общий бюджет поездки выходного дня всего 163 евро на двоих.

Здесь путешественники тратят около 18,75 евро на питание и 5,85 евро на местный транспорт в день. И заняться есть чем: стоит посетить Рыночную площадь (Рынек) - одну из крупнейших в Европе средневековых рыночных площадей, и Зал Столетия, впечатляющий объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На втором месте - Познань, где уик-энд на двоих обойдётся в среднем в 168,50 евро, или около 42 евро в день на человека.

Путешественники тратят здесь примерно 18,75 евро в день на питание и 34 евро на проживание, что делает город ещё одним очень доступным вариантом для короткой поездки.

Осмотреть можно многое, не тратя состояние: это и красочный Старый рынок, и Ратуша, где ежедневно появляются знаменитые механические козлики. Стоит заглянуть и на Тумский остров, который считается местом зарождения польской государственности.

Катовице занял третье место: уик-энд на двоих здесь стоит около 239 евро, или 60 евро в день на человека.

На питание приходится примерно 32,75 евро в день, на отели - в среднем 37,50 евро, что позволяет удерживать общую стоимость на относительно низком уровне.

Одной из главных достопримечательностей города считается Силезский музей. Построенный на месте бывшей угольной шахты, он сочетает искусство и историю, а с обзорной башни открываются панорамные виды.

Гданьск находится на четвёртом месте: двухдневная поездка на двоих обходится здесь примерно в 275,25 евро, или 69 евро в день на человека.

Посетители тратят в среднем 35 евро в день на питание и 54 евро на отели, при этом достопримечательностей для насыщенного уик-энда более чем достаточно.

Начать стоит с живописной Длинной площади, а историческая набережная у Журавля в Гданьске даёт представление о богатом морском прошлом города.

Краков замыкает первую пятёрку: уик-энд на двоих здесь стоит около 295 евро, или 73,75 евро на человека в день.

На отели приходится около 83 евро из этой суммы, а местный транспорт особенно дешёвый - в среднем всего 7 евро.

Оказавшись в городе, туристы могут прогуляться по атмосферному еврейскому кварталу Казимеж, заглянуть в исторические Сукенице и посетить Мариацкий костёл, откуда каждый час раздаётся знаменитый трубный сигнал.

Доступность сильно различается по континенту

Если вы уже объездили всю Польшу, не переживайте - по всей Европе есть и другие очень доступные направления.

София, столица Болгарии, занимает шестое место: уик-энд здесь обходится примерно в 77,25 евро в день на человека.

Загреб в Хорватии следует на седьмом месте: средний путешественник тратит здесь около 95 евро в день.

Шведский Мальмё идёт следом с бюджетом около 105 евро в день, за ним следует Будапешт в Венгрии - 111 евро.

Десятку замыкает снова Польша - столица Варшава, где туристы тратят около 112 евро в день на человека.

Самые дорогие направления

На другом конце шкалы - швейцарский Цюрих, где уик-энд обойдётся в головокружительные 1 325 евро на двоих, или около 331 евро в день на человека.

Основная статья расходов - питание: на еду путешественники тратят около 112 евро в день, тогда как отель стоит в среднем 359 евро.

Швейцария доминирует и в верхней, дорогой части рейтинга: Берн и Базель занимают второе и третье места. Уик-энд на двоих обойдётся там примерно в 1 240 и 1 189 евро соответственно.

Замыкают пятёрку самых дорогих городов Венеция и Париж, где уик-энд на двоих, с учётом питания, проживания и местного транспорта, обойдётся примерно в 1 180 и 1 133 евро соответственно.