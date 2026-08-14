Похоже, певица Анна Седокова, бывшая жена баскетболиста Яниса Тиммы, начала новые романтические отношения. Об этом она сообщает, публикуя видеоролики в своем профиле в социальной сети Instagram.

Ранее Седокова уже писала в социальных сетях, что хочет своим примером показать: после сложных ситуаций (смерти мужа) можно продолжать жить дальше. Она считает, что ее бывший муж хотел бы, чтобы она была счастлива.

В одном из комментариев под видео, на котором Анна Седокова идет рука об руку с новым мужчиной, она написала: «Но с тобой. Все правила нарушены…»

На фоне видео также звучит песня со словами: «Поцелуй меня! Я обещала себе не влюбляться, но с тобой все правила нарушены…»

В Instagram-аккаунте певицы можно увидеть еще несколько романтических видео. На одном из них они вдвоем стоят под водопадом, на другом — вместе едут в автомобиле.

Анна также обращается к своим подписчикам: «Хорошо. Если хотите рилсы — они будут. Но будет еще красивее. Обещаю. Поцелуй меня!»