Неожиданная находка была сделана во время ремонта дома в Восточной Фландрии. Рабочие обнаружили замурованный в стене подвала ящик, в котором находились более 40 золотых слитков и тысячи старинных монет. Предварительная стоимость сокровищ оценивается примерно в 9 миллионов евро.

Клад обнаружили в городе Синт-Гиллис-Дендермонде. Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, рабочие занимались ремонтом здания, где примерно с 1900 года жил пивовар. Сейчас недвижимость принадлежит социальной организации CAW Oost-Vlaanderen.

После того как строители вскрыли обнаруженный в стене ящик и увидели его содержимое, они сразу сообщили о находке заказчику работ и полиции.

«Первыми чувствами были удивление и изумление. Такое случается раз в жизни», — рассказал генеральный директор CAW Oost-Vlaanderen.

По предварительным данным, в тайнике находилось не менее 4000 монет и более 40 золотых слитков. Общая стоимость находки оценивается примерно в 9 миллионов евро.

Полиция уже вывезла сокровища и поместила их в безопасное место. Представитель прокуратуры сообщил бельгийской VRT, что пока неизвестно, откуда появилось золото и кому оно принадлежит. Правоохранительные органы начали расследование, которое должно установить происхождение клада и его законного владельца.

Интересно, что найденные миллионы в итоге могут пойти на благотворительность. Если владельцем сокровищ признают CAW Oost-Vlaanderen, организация намерена направить полученные средства на создание дополнительных мест для размещения бездомных. В Восточной Фландрии, по данным организации, таких мест сейчас остро не хватает.

Таким образом, случайная находка во время обычного ремонта может оказаться не только одним из крупнейших подобных кладов последних лет в Бельгии, но и принести пользу сотням людей. Однако прежде следователям предстоит выяснить главную загадку — кто и почему более века назад спрятал целое состояние в стене подвала.