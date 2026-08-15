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О праве женщин на престол: европейская страна уровняла в правах принцесс и принцев 0 26

Lifenews
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лихтенштейн.

Лихтенштейн, княжество, расположенное между Швейцарией и Австрией, объявило в субботу об отмене приоритета наследников мужского пола при наследовании престола, что отныне позволяет первенцам женского пола занимать престол, сообщает AFP.

Это заявление было сделано в день национального праздника этой страны.

"Порядок наследования меняется с первородства по мужской линии на абсолютное первородство. Это означает, что в будущем первенец, независимо от пола, станет наследником престола, а впоследствии – принцессой или принцем Лихтенштейна", – говорится в заявлении Дома Лихтенштейна.

Это заявление предоставило женщинам равные права на престол.

Лихтенштейн – конституционная монархия. Принц Ганс-Адам II является главой государства с 1989 года, хотя с 2004 года большинство официальных обязанностей исполняет его сын Алоис, наследный принц и регент.

"Этим изменением в законодательстве мы стремимся обеспечить, чтобы и Княжество Лихтенштейн, и Княжеский дом возглавляло то лицо, которое лучше всего подготовлено к этой ответственности", – отметил Алоис в заявлении.

У Алоиса и его супруги Софи, наследственной принцессы, четверо детей, среди которых старший – Йозеф Венцель Максимилиан Мария – родился в 1995 году.

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#монархия #женщины #семейные отношения #гендерное равенство
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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