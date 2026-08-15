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Осьминог вцепился рыбаку в лицо: мужчине пришлось отбиваться от него бамбуковой палкой 0 128

Lifenews
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осьминог

Фото: ViralPress/Kuys_jess

Обычная рыбалка у берегов Филиппин едва не закончилась серьезными последствиями. Пойманный осьминог неожиданно обхватил щупальцами лицо рыбака и настолько крепко присосался, что мужчина не мог самостоятельно его снять. В какой-то момент моллюск закрыл ему рот, и рыбаку пришлось отбиваться от него бамбуковой палкой.

Как пишет New York Post со ссылкой на британское издание The Sun, инцидент произошел возле Пуэрто-Принсесы на филиппинском острове Палаван. Рыбак Джессер Сервантес находился в небольшой деревянной лодке, когда вытащил из воды осьминога.

Однако улов оказался гораздо более активным, чем мужчина ожидал. Осьминог внезапно бросился ему на лицо и обхватил голову щупальцами.

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На распространившихся в Сети кадрах видно, как Сервантес пытается руками оторвать моллюска от лица. Осьминог тем временем продолжает удерживаться мощными присосками и не собирается отпускать рыбака.

В какой-то момент одно из щупалец оказалось возле рта мужчины, фактически мешая ему нормально дышать.

Пришлось отбиваться палкой

Когда попытки снять осьминога руками не помогли, Сервантес схватил кусок бамбука и несколько раз ударил животное, пытаясь ослабить хватку.

В конце концов осьминог отпустил мужчину. После своеобразного «перетягивания каната» рыбак смог освободиться и выбросил моллюска обратно в море.

«Осьминога, которого я поймал, было очень трудно удержать. Он чуть не оторвал мне лицо», — рассказал Сервантес.

По его словам, необычный инцидент произошел 10 июля неподалеку от Пуэрто-Принсесы.

Почему осьминога так трудно оторвать

Осьминоги обладают чрезвычайно гибким телом и множеством мощных присосок, позволяющих им прочно удерживаться на самых разных поверхностях.

Сотни присосок на щупальцах способны действовать в значительной степени независимо друг от друга. Именно поэтому попытка просто потянуть осьминога обычно малоэффективна: чтобы освободиться, приходится последовательно отделять присоски от поверхности.

В результате необычной встречи Сервантесу удалось освободиться без серьезных последствий. Сам осьминог после борьбы вернулся в море, а снятое на видео происшествие быстро разошлось по социальным сетям.

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#море #рыбалка #животные #безопасность #социальные сети #Филиппины #видео
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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