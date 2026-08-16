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48-летняя Любовь Толкалина снялась топлес в новой откровенной фотосессии 1 165

Lifenews
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Любовь Толкалина

Любовь Толкалина вновь привлекла внимание поклонников смелыми кадрами. 48-летняя актриса устроила чувственную фотосессию на природе, для которой позировала практически без одежды.

Любовь Толкалина регулярно делится с подписчиками фотографиями, демонстрируя свою фигуру, и не боится достаточно откровенных съемок. Подобные публикации вызывают разную реакцию: одни пользователи критикуют артистку за излишнюю смелость, другие восхищаются ее внешностью и уверенностью в себе.

На этот раз звезда сериала «Престиж» опубликовала в социальных сетях серию новых снимков. Фотосессия прошла на природе — Толкалина позировала лежа на зеленой траве.

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Instagram

Для съемки актриса отказалась от верхней части одежды, оставшись в длинной льняной юбке нежного телесного оттенка. Кадры получились чувственными, но без нарочито вызывающих деталей.

Публикацию Толкалина оставила без каких-либо пояснений или подписи. Возможность комментировать фотографии также была закрыта, поэтому на этот раз традиционной дискуссии между поклонниками и критиками актрисы не последовало.

Толкалина и раньше неоднократно публиковала смелые фотографии. Актриса открыто демонстрирует свою фигуру и, судя по ее публикациям, не слишком переживает из-за критики, которая периодически появляется после подобных фотосессий.

У Любови Толкалиной есть 25-летняя дочь Мария, родившаяся во время отношений актрисы с режиссером Егором Кончаловским. Девушка также активно ведет социальные сети и публикует собственные фотосессии.

Сама Толкалина продолжает экспериментировать с образами и съемками, не ограничивая себя привычными рамками. Новая фотосессия стала еще одним подтверждением того, что в 48 лет актриса не боится откровенных образов и чувствует себя перед камерой вполне свободно.

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#мода #социальные сети #знаменитости #критика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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