Историческая площадь Гран-Плас в центре Брюсселя на несколько дней превратилась в гигантское цветочное полотно. В этом году знаменитый брюссельский Flower Carpet посвящен Японии, а его рисунок вдохновлен одной из самых узнаваемых гравюр в мире — «Большой волной в Канагаве» Кацусики Хокусая.

Цветочная композиция занимает практически всю центральную часть Гран-Плас. Ее длина составляет 70 метров, ширина — 24 метра, а общая площадь достигает примерно 1680 квадратных метров.

Автором проекта стал японский художник Хиро Сугияма. Для создания огромного изображения потребовалось более 700 тысяч цветов. Основу ковра составили бельгийские георгины, которые дополнили бегониями, травой и древесной корой.

Над воплощением эскиза работали более 100 волонтеров. Им понадобилось около шести часов, чтобы разместить сотни тысяч цветов в строго определенном порядке и превратить площадь в огромное изображение, напоминающее знаменитую волну Хокусая. К созданию композиции присоединился и посол Японии в Бельгии Такэси Осуга.

Особенно эффектно цветочный ковер выглядит после наступления темноты. По вечерам композиция становится частью светомузыкального представления: рисунок на площади дополняют специальная подсветка и музыкальное сопровождение.

Темой Flower Carpet в 2026 году стало 160-летие установления дипломатических отношений между Бельгией и Японией.

Нынешний цветочный ковер стал уже 24-м в истории проекта и вторым, посвященным японской тематике. Впервые Брюссель и Токио сотрудничали при создании композиции на Гран-Плас в 2016 году.

Традиция украшать знаменитую брюссельскую площадь огромными композициями из живых цветов появилась более полувека назад. Первый цветочный ковер на Гран-Плас создали в 1971 году, а с 1986-го мероприятие проводится раз в два года в августе.

Flower Carpet считается примером эфемерного искусства: на создание огромной композиции уходят сотни тысяч цветов и часы кропотливой работы, однако существует произведение всего несколько дней. Именно эта недолговечность стала одной из особенностей брюссельской традиции — увидеть гигантский цветочный рисунок можно лишь в течение короткого периода, после чего он полностью исчезает.