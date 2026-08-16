В ближайшие дни Землю ожидает продолжительный период геомагнитной активности. Причиной станет двойной выброс корональной массы с Солнца в сторону нашей планеты, который в сочетании с высокоскоростным потоком солнечного ветра способен вызвать магнитные бури уровня G1 и G2.

Согласно официальному уведомлению Британской геологической службы, первые возмущения уже начинаются. Высокоскоростной поток плазмы достигнет земной атмосферы и, как ожидается, спровоцирует умеренную бурю категории G1.

Нестабильный геомагнитный фон сохранится и 16 августа. Однако наиболее сильного воздействия специалисты ждут во второй половине 17 августа - именно тогда к Земле должны подойти основные объемы солнечного вещества. Интенсивность магнитной бури может вырасти до уровня G2.

В период заметных геомагнитных возмущений людям, чувствительным к изменениям погоды, а также пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуют снизить физические и эмоциональные нагрузки. Врачи также советуют соблюдать питьевой режим, отказаться от алкоголя и не злоупотреблять кофеином.

Особое внимание стоит уделить отдыху и сну. При ухудшении самочувствия специалисты рекомендуют отказаться от интенсивных тренировок и обратиться за медицинской помощью.