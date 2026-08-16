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Кристина Орбакайте раскрыла семейную традицию, которой не изменяет даже спустя годы 0 37

Lifenews
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Орбакайте и дочерью
ФОТО: Instagram

Кристина Орбакайте продолжает путешествие по Европе вместе с мужем Михаилом Земцовым и 14-летней дочерью Клавдией. После отдыха в Испании семья отправилась в Венецию, где певица повторила ставший для них традиционным летний ритуал — прогулку на гондоле по знаменитым каналам города.

55-летняя Кристина Орбакайте поделилась в соцсетях новыми кадрами семейных каникул. На этот раз певица вместе с супругом Михаилом Земцовым и младшей дочерью Клавдией оказалась в Венеции.

Одним из главных пунктов программы стала классическая прогулка на гондоле. Судя по словам артистки, подобное путешествие по венецианским каналам семья устраивает уже не первый год.

«Мы не изменяем нашей летней традиции», — сообщила Орбакайте, показав кадры прогулки.

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Фото: Instagram.

После путешествия по каналам семья отправилась на ужин. Орбакайте осталась довольна проведенным днем и назвала его финал «прекрасным завершением венецианского вечера».

Нынешнее европейское путешествие стало для певицы особенно семейным. В начале августа ей удалось собрать в Испании сразу всех троих детей — Никиту Преснякова, Дени Байсарова и Клавдию Земцову. В последние годы такие встречи происходят нечасто, поскольку старшие сыновья Орбакайте уже давно ведут самостоятельную жизнь.

Певица не скрывала радости от редкой возможности провести время со всеми детьми одновременно и поделилась семейными кадрами из Испании.

Большую часть путешествий последних лет Орбакайте проводит с Михаилом Земцовым и их дочерью Клавдией. Семья много ездит по Европе и только в этом году уже успела побывать в Париже, Берлине, Куршевеле и других популярных местах.

С Михаилом Земцовым певица вместе более двух десятилетий. Они поженились в марте 2005 года, а в 2012 году у супругов родилась дочь Клавдия. В 2026 году Орбакайте и Земцов отметили уже 21-ю годовщину брака.

Несмотря на годы совместной жизни, супруги сохранили одну из своих любимых привычек — много путешествовать вместе. Теперь компанию родителям часто составляет и Клавдия.

Особенным для Орбакайте стало и само лето 2026 года. В мае артистке исполнилось 55 лет. Вместо большой светской вечеринки юбилей она решила провести с близкими во время поездки в Санта-Барбару.

Семейные путешествия, судя по публикациям Орбакайте, остаются важной частью ее жизни. А возвращение в Венецию показало, что некоторые отпускные традиции певица и ее близкие намерены сохранять независимо от того, сколько лет проходит.

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#Европа #путешествия #свадьба #соцсети #традиции #Кристина Орбакайте #семейные отношения #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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