Круизные путешествия принято представлять как беззаботный отдых среди моря, ресторанов, бассейнов и коктейлей. Однако иногда плавание превращается в череду совершенно невероятных событий: лайнеры сталкиваются с китами и айсбергами, подвергаются нападениям пиратов, туристы встречаются с белыми медведями, а некоторые пассажиры сами становятся причиной происшествий.

New York Post собрал наиболее необычные истории, зафиксированные в базе CruiseMapper. Этот сервис отслеживает более 1500 океанских круизных судов и хранит информацию о различных происшествиях, происходивших с ними в разных частях света.

Один из наиболее необычных случаев произошел в 2024 году с MSC Meraviglia. Круизный лайнер вошел в порт Бруклина в Нью-Йорке с огромным китом на носовой части судна.

Длина животного составляла около 43 футов, или примерно 13 метров. Предполагается, что судно столкнулось с китом во время плавания, после чего животное оказалось на его носу. Для пассажиров прибытие в порт приобрело совершенно неожиданный характер.

Но столкновение с огромным морским животным — далеко не единственный случай, когда обычный круиз превращался в экстремальное приключение.

В июне 2022 года Norwegian Sun совершал плавание возле Аляски, когда столкнулся с айсбергом. В районе стоял густой туман, значительно ограничивавший видимость.

После столкновения судно получило повреждения и было вынуждено вернуться в порт для проведения ремонта. Пассажиры, для которых встреча лайнера с айсбергом вызвала очевидные исторические ассоциации, в шутку назвали произошедшее «Титаником 2.0».

Необычные и опасные встречи происходят не только в море. В 2018 году возле архипелага Шпицберген в Норвегии туристическая экскурсия с круизного судна MS Bremen закончилась нападением белого медведя.

Животное атаковало охранника, который сопровождал пассажиров, высадившихся с судна. Мужчина получил травмы. Другой охранник открыл огонь и застрелил белого медведя, после чего пострадавшего эвакуировали для оказания медицинской помощи.

Еще более драматические события происходили у берегов Сомали, где круизным пассажирам пришлось столкнуться уже не с дикой природой, а с пиратами.

В 2009 году круизный лайнер MSC Melody подвергся нападению в водах неподалеку от Сомали. Пираты попытались подняться на борт судна и открыли огонь.

Пассажиры, по сообщениям СМИ, не остались в стороне. Когда нападавшие пытались проникнуть на лайнер, туристы начали бросать в них находившиеся на палубе шезлонги.

Тем временем капитан начал маневрировать, пытаясь уйти от пиратов. К отражению нападения подключились сотрудники службы безопасности судна. В результате попытка захватить лайнер провалилась, и кораблю удалось продолжить путь.

Однако угрозой для круизного судна иногда оказывается другой круизный лайнер.

Так произошло в декабре 2019 года возле мексиканского острова Косумель. Лайнер Carnival Glory столкнулся с Carnival Legend, принадлежавшим той же круизной компании.

Во время маневра Carnival Glory врезался в кормовую часть другого судна. В результате столкновения его корпус получил заметные повреждения. Происшествие попало на видео и стало одним из самых известных эпизодов с участием современных круизных лайнеров.

Но далеко не все чрезвычайные ситуации на борту связаны с погодой, животными, пиратами или ошибками экипажа. Иногда главными героями странных историй становятся сами пассажиры.

В 2024 году двоих пассажиров Norwegian Joy обвинили в перевозке огромного количества марихуаны. По данным следствия, при них находилось 158 фунтов наркотика — более 70 килограммов.

Марихуана была расфасована более чем в 100 вакуумных пакетов. Особенно примечательным оказалось объяснение одного из подозреваемых: как сообщалось, он утверждал, что весь обнаруженный запас предназначался для его личного употребления.

Еще один пассажир решил самостоятельно добавить экстремальных ощущений своему круизному путешествию.

В январе 2019 года 27-летний Ник Найдев путешествовал вместе с друзьями на лайнере Symphony of the Seas компании Royal Caribbean. В тот момент судно находилось у причала в Нассау на Багамских островах.

Молодой человек решил, что хорошей идеей будет прыгнуть в воду с балкона 11-го этажа лайнера. По данным издания, накануне компания друзей употребляла алкоголь, а сам Найдев позднее объяснял свой поступок желанием развлечься.

Он перелез через ограждение и прыгнул с огромной высоты в воду. Прыжок сняли на видео его друзья, после чего запись распространилась в интернете.

Истории, собранные CruiseMapper, показывают другую сторону индустрии морского туризма. За рекламными фотографиями бассейнов, ресторанов и бесконечного океана скрывается транспортная система, работающая в условиях, где невозможно полностью исключить природные явления, человеческие ошибки и совершенно непредсказуемое поведение пассажиров.

Столкновение с айсбергом, кит на носу судна, нападение пиратов, встреча с белым медведем, десятки килограммов марихуаны в багаже или прыжок с 11-го этажа — все эти случаи действительно происходили во время круизных путешествий.

Поэтому даже отпуск на огромном современном лайнере иногда способен превратиться в приключение, которое пассажиры совершенно точно не рассчитывали получить вместе с путевкой.