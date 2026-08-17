Певец Филипп Киркоров недавно перезахоронил прах мамы и бабушки в могилу к своему папе на 21-м участке Троекуровского кладбища. Теперь Киркоров установил памятник на семейной могиле. Это дело народный артист считал важным для своей семьи, и теперь его сердце спокойно — все родные и любимые люди захоронены в одном месте.

По информации на 17 августа 2026 года установлено основание памятника и стела — все из натурального камня, похоже на гранит. Стела пока обернута материей и клеенкой. Также появилась табличка из мрамора с именами и датами жизни Бедроса и Виктории Киркоровых.

Сам Филипп Киркоров сообщил, когда пройдет открытие памятника: «9 сентября — в день освобождения Болгарии Советской Армией от фашистских захватчиков в ходе Великой Отечественной войны. Папа у меня был патриотичным человеком, чтил этот праздник. Поэтому я решил, что открытие памятника в честь моих родителей должно быть 9 сентября».

Пока идет монтаж конструкций, рассказываем историю захоронения. Этим летом народный артист Филипп Киркоров перезахоронил прах родных — мамы и бабушки. Решение было принято после похорон Бедроса Киркорова весной прошлого года. Сейчас в одной могиле захоронены: Бедрос Киркоров (1932 — 2025), Виктория Киркорова (1937 — 1994), Лидия Лихачева (1910 — 1987).

Ранее мама Филиппа Бедросовича и бабушка по материнской линии были похоронены в Болгарии. Филипп Киркоров рассказывал как действовал до перезахоронения: «Для начала я перевез из Софии в Москву прах моей мамы Виктории Марковны и бабушки, которая тоже там была похоронена. В Болгарии трудно все это было организовать. Но мне помогли в Министерстве Иностранных Дел России. Большое спасибо им за это. Прах мамы и бабушки достали и привезли в Москву. Прошел много бюрократических моментов...»

Урны с прахом мамы и бабушки Филиппа Киркорова захоронили на Троекуровском кладбище. Киркоров надеется, что ему удастся захоронить в эту могилу прах дедушки по материнской линии, его звали Марк.

Когда умерла мама, Филиппу Киркорову было 27 лет, он был раздавлен бедой: «Как-то так получилось само собой тогда… бабушка умерла в Болгарии, там ее похоронили, в Софии. Не знаю почему так Бедрос захотел — я не помню, это было такое спонтанное решение. Я тогда ничего не понимал про жизнь, почему взяли урну, повезли в Болгарию...»

9 сентября 2026 года на Троекуровском кладбище пройдет открытие памятника Бедросу и Виктории Киркоровым.