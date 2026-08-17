Американская актриса Хайден Панеттьери, получившая мировую известность благодаря сериалам «Герои» и «Нэшвилл», умерла в возрасте 36 лет. О ее смерти сообщил отец, причины трагедии пока официально не названы.

Американская актриса Хайден Панеттьери скончалась в возрасте 36 лет. О трагической новости сообщил ее отец, опубликовавший заявление от имени семьи.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической кончине нашей любимой Хайден. Она была невероятно светлым человеком и настоящей силой природы, дарившей любовь и радость всем, кто ее знал, а также миллионам зрителей по всему миру», — говорится в обращении.

Семья попросила уважать право на частную жизнь, пока близкие переживают утрату.

Официальная причина смерти пока не раскрывается. При этом портал TMZ сообщил, что обстоятельства смерти расследуются.

Широкую известность Панеттьери принесла роль Клэр Беннет в популярном фантастическом сериале «Герои». Позже она сыграла одну из главных ролей в музыкальной драме «Нэшвилл», за которую дважды была номинирована на премию «Золотой глобус».

Кроме телевизионных проектов, актриса снималась в фильмах «Вспоминая титанов», «Принцесса льда» и «Крик 4». Ее карьера началась еще в детстве, и за годы работы она стала одной из наиболее узнаваемых актрис своего поколения.

Панеттьери была известна не только работой в кино. На протяжении многих лет она состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. У пары родилась дочь Кайя Евдокия.

Во время событий Евромайдана в Киеве в 2013 году актриса вместе с Кличко посетила акцию протеста в центре украинской столицы и выступила перед ее участниками.

Смерть Хайден Панеттьери стала неожиданной новостью для поклонников по всему миру. Обстоятельства трагедии пока остаются неизвестными, и ожидается, что дополнительные подробности появятся после завершения официального расследования.