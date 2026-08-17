17 августа 1935 года родился Олег Павлович Табаков — народный артист СССР, легенда театра и кино, голос кота Матроскина и основатель «Табакерки». Актёр до последнего выходил на сцену и старался не афишировать состояние здоровья.

За долгую жизнь в чём только не упрекали Олега Павловича: и романах на стороне, и в увлечении начинающими артистками, под лупой рассматривали его детей и считали его доходы. Но к великим грязь не липнет.

Сепсис от зубных имплантов?

Табаков ушёл из жизни 12 марта 2018 года. Долгое время в медиа активно циркулировала версия, что причиной смерти стал сепсис после установки зубных имплантов. Близкие артиста эту версию опровергали. По данным СМИ и заявлениям окружения, Табаков продолжительное время боролся с тяжёлым заболеванием и находился на лечении с конца 2017 года. Но точный диагноз публично не раскрывался. Версия о «зубном сепсисе» относится к числу распространённых слухов, но не подтверждённых.

Две семьи

Личная жизнь Табакова не раз становилась поводом для сплетен. С первой женой Людмилой Крыловой он прожил 35 лет. Годы артист фактически жил на два дома, а потом ушёл к Марине Зудиной, которая была сильно моложе его и подарила актеру сына Павла и дочь Марию.

На церемонии прощания не присутствовали первая жена Людмила Крылова и старшая дочь Александра, которая, к слову, пыталась стать актрисой, успев сняться в хите конца 1980-х «Маленькая Вера», где исполнила роль Ленки Чистяковой, подруги главной героини Веры. Для Александры уход отца из семьи к бывшей студентке, которая лишь на год ее старше, стал ударом. Как вспоминали знакомые семьи, Саша, как и ее мама, не могли смириться с предательством отца. А старший сын мэтра Антон Табаков все же смог простить отца и понять его непростую судьбу, наладив отношения с единокровными братом и сестрой.

Зудина и Табаков не афишировали свои отношения, но слухи о них ходили всё равно.

Сын Антон — «не родной»?

Ещё одна сплетня: якобы Антон Табаков — не сын Олега Павловича. Поводом для слухов стало внешнее сходство Антона с сыном актрисы Раисы Максимовой Алексеем Гриневичем. Отметим, что Алексей ушел из жизни в 2021 году, а Раиса Викторовна в 2024 году. Несколько лет назад в Сети активно обсуждали возможный роман Табакова и Максимовой. Родственники Раисы Викторовны публично опровергали домыслы о возможном родстве, заявляя, что между актрисой и Олегом Павловичем были исключительно дружеские отношения.

Кому достались миллионы?

После смерти Олега Табакова его близкие оказались в центре громкого имущественного спора. Общая стоимость наследия народного артиста оценивалась примерно в 220 миллионов рублей (около 2,2 млн евро). В его собственность входили несколько квартир в престижных районах Москвы, загородный дом, автомобиль, денежные накопления на банковских счетах, а также доходы от использования авторских прав.

Согласно завещанию, бо́льшая часть активов переходила Марине Зудиной и их совместным детям. Старшие наследники от первого брака — Антон и Александра — крупных долей не получили. Антон Табаков, говорят, высказывал недовольство: он подчёркивал, что не был ознакомлен с перечнем наследственного имущества и не принимал участия в процедуре оформления документов.

Марина Зудина стала владелицей основной недвижимости — московской квартиры, подмосковного особняка и части паёв в театральных структурах, связанных с именем Табакова. Младший сын Павел Табаков получил права на творческое наследие — авторские отчисления и сценическую документацию. Дочь Мария, которой на тот момент исполнилось лишь 12 лет, так же была включена в завещание; её обязательная доля как несовершеннолетней была под управлением матери как законного представителя.

Антон и Александра не унаследовали объектов недвижимости, хотя по закону им могла бы полагаться обязательная доля, если бы они не были прямо лишены его завещанием — однако официального подтверждения этому нет. Согласно открытым данным регистрационных органов, судебных разбирательств по вопросам раздела имущества Олега Табакова зафиксировано не было.