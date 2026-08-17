Американская актриса Хайден Панеттьери, получившая известность благодаря ролям в фильмах «Оно. Ночной кошмар», «Крик 4», «Крик 6», скончалась на 37 году жизни. Обстоятельства и точная причина смерти актрисы пока не называются.

О смерти актрисы сообщил ее отец Скип Панеттьери.

«С глубокой печалью сообщаем о трагическом уходе из жизни нашей любимой Хайден», - приводит слова Скипа Панеттьери ABC News.

Он назвал ушедшую дочь «невероятным светом и силой» и отметил, что она приносила «неизмеримую любовь и радость тем, кто ее знал, и миллионам тех, кто смотрел на нее с экрана».

Он также указал, что обстоятельства ее смерти расследует полиция.

Известно, что актрисы не стало за пять дней до ее дня рождения - 16 августа. 21 августа звезде должно было исполниться 37 лет. Панеттьери нашел без сознания в ее доме в Гринвилле, в штате Южная Каролина, друг, который вызвал полицию, пишет TMZ. По данным портала, у актрисы остановилось сердце, ей провели сердечно-легочную реанимацию, но она не дала результатов. Сообщалось, что признаков насильственной смерти Панеттьери не обнаружено, но решено провести вскрытие.

Позднее портал заявил, что в его распоряжении имеется аудиозапись разговора с медиками. Из нее якобы следует, что к дому Панеттьери была направлена бригада «для проведения реанимации человека с передозировкой». При этом из записи непонятно, чем вызвана возможная передозировка – лекарственными веществами или наркотиками, говорится в публикации.

Панеттьери страдала от депрессии и алкогольной зависимости

Известно, что у актрисы был роман с украинским боксером Владимиром Кличко, который приходится братом действующему мэру Киева Виталию Кличко. Со спортсменом Панеттьери начала встречаться в 2013 году и была с ним обручена, а в декабре 2014 года у них родилась дочь Кайя-Евдокия. В своих мемуарах «Это я: Расплата», опубликованных в мае 2026 года, Панеттьери призналась, что после родов столкнулась с депрессией и алкогольной зависимостью. Когда дочери Кае было четыре месяца, она прошла курс лечения в реабилитационном центре из-за проблем с алкоголем.

В 2018 году она рассталась с Кличко, Панеттьери согласилась передать дочь под его полную опеку. При этом актриса называла Кличко «замечательным человеком и потрясающим отцом».

Портал TMZ со ссылкой на источники сообщил, что в последние месяцы актриса страдала из-за проблем со здоровьем. Источники сообщили, что она жаловалась на сильные боли в спине.

Панеттьери снималась в кино с четырех лет

Хайден Панеттьери родилась 21 августа 1989 года в Палисейдс в штате Нью-Йорк в семье актрисы и пожарного. Она начала появляться на экранах еще в детстве. Сначала это были рекламные ролики. В четыре года она снялась в сериале «Одна жизнь, чтобы жить». В 11 лет Панеттьери исполнила роль дочери тренера Билла Йоста в фильме «Вспоминая титанов» с Дензелом Вашингтоном, за что была удостоена премии «Молодой актер».

Панеттьери признавалась, что ее заставили принять ее профессию.

«Я всегда была как маленький солдат. Возражения не принимались. Все было просто: "Вот твои сцены, вот твои диалоги, вставай на нужные точки, делай то, что говорит режиссер"», сказала она в интервью с The Hollywood Reporter.

Наибольшую популярность ей принесли роли Клэр Беннет в сериале «Герои» и Джульетты Барнс в музыкальной драме «Нэшвилл». За роль в последнем она была дважды номинирована на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана.

Кроме того, Панеттьери снималась в фильмах «Вспоминая Титанов», «Принцесса льда», «Ночь с Бет Купер», «Крик 4», «Крик 6» и «Оно. Ночной кошмар».