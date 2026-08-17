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Профессор Лебединский оформил инвалидность в США 0 13

Lifenews
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Профессор Лебединский

Быстрая слава, успех, непомерно высокие гонорары и сумасшедшая во всех смыслах любовь аудитории еще никого не делали лучше. Есть звезды, у которых получается справляться с этим и оставаться людьми. А есть те, кто не может совладать с грохотом медных труб — и начинает уплывать от реальности в глубокую внутреннюю Монголию.

Так случилось, увы, и с Профессором Лебединским (Алексеем Лебединским) — исполнителем одного хита («Я убью тебя, лодочник!»), который в 2014 году решил эмигрировать в США.

За границей, Алексей оказался никому не нужен. А ведь ему было всего-то 44 года!

В солнечном Майами музыкант, выступавший перед Святославом Рихтером, работавший с Боярским, Гребенщиковым, вспомнил, что увлекался фотографией. И открыл в Америке студию. Правда, все свелось к пресловутым выступлениям по ресторанам перед русскоязычной публикой. Лебединский регулярно жаловался в интернете на отсутствие денег, множество долгов и невозможность платить по счетам за свет, интернет, медицинскую страховку.

Закончилось все плохо. Страхи и паника от разрушенной за рубежом карьеры все чаще настигали Алексея Игоревича и в итоге он пришел к состоянию Чака Макгилла из сериала «Лучше звоните Солу», который боится света, не пользуется электричеством, хранит все продукты во льду и практически не выходит из дома. Лебединский признавался, что заставляет себя добираться до магазина не чаще раза в две недели — и каждый раз это сопровождается жутчайшими приступами страха и паники, которые музыкант глушит таблетками.

— Такие, как я, отрезаны от социума полностью, — признавался он. — Мы не можем общаться с людьми, особенности с незнакомыми. Мы не можем просто прогуляться, потому что нам становится плохо от всего — от красоты и от ужаса.

Врачи диагностировали у Профессора (так он раньше представлялся в такси, чтобы машину быстрее подавали), который в 58 лет выглядит на 78, целый букет заболеваний: клиническую депрессию, тремор конечностей, перманентные панические атаки и агорафобию (боязнь открытого пространства). Медицинское освидетельствование дало возможность Лебединскому получить в США статус инвалида — теперь он может претендовать бесплатную медпомощь по программе Medicare, соцподдержку и продукты по талонам.

Однако все это может быть и операцией прикрытия и формой сибаритства ушлого рекламщика (Лебединский много работал в сфере PR): жить в Майами — не такое уж дешевое удовольствие, почему музыкант не хочет перебираться оттуда в более скромные места? Все свои диагнозы он выводит в философское измерение, называя «экзистенциальная депрессия» (можно перевести как разочарование в жизни). При этом не забывает регулярно давить на жалость во время обращений к подписчикам и клянчить у них донаты, шантажируя уходом к бомжам под мост.

— Я даже не делаю себе зубы, которые давно разваливаются, — давит на публику Алексей Игоревич, который мог бы побриться и подстричься впервые за год и выглядеть моложе лет на 20. — В конце каждого месяца буду напоминать вам о том, что мне как-то надо дожить эту дурацкую жизнь. Если вам все равно, ну и ладно. Я могу пойти под мост к бомжам.

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#эмиграция #депрессия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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