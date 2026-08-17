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Синьор Помидор! В Бренгули в конце августа пройдет Праздник томатов 0 120

Lifenews
Дата публикации: 17.08.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Гигантский помидор

29 августа с 10:00 возле спортивного центра «Каимини» в Бренгули стартует ежегодный Праздник помидоров, сообщает агентство LETA со ссылкой на Валмиерское самоуправление.

Мероприятие соберет производителей помидоров, селекционеров, садоводов-любителей, ремесленников, гурманов и семьи с детьми.

На ярмарке можно будет приобрести семена, разные сорта помидоров и продукцию местных производителей. Посетители смогут ознакомиться с различными сортами помидоров, приобрести семена и продукцию латвийских фермеров.

По традиции будет выбран самый тяжелый помидор нынешнего урожая. Также в рамках гастрономического конкурса «Удиви меня!» участники представят на суд жюри и посетителей свои необычные блюда из помидоров.

В программе мероприятия - выставка картин Барбары Дауварте и Гиты Дикенсоне, концерт аккордеонистки Иниты Аболини и солиста группы «Lauku Muzikanti» Нормундса Кетиса.

Для самых маленьких гостей театр кукол «Ilze» из Лимбажи покажет спектакль.

Праздник помидоров в Брэнгули стал традицией конца лета, объединяющей производителей, кулинаров и любителей местной продукции.

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#фестиваль #сельское хозяйство #выставка #культура #традиции #развлечения #дети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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