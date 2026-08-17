Нина Кондратьева, бывшая супруга экс-совладельца Parex banka Виктора Красовицкого, рассказала, что после смерти второго мужа живет одна в знаменитой юрмальской вилле Marta. По ее словам, огромный особняк большую часть времени пустует, а справляться с одиночеством помогают друзья и танго.

Бывшая владелица престижного салона Ateliers и экс-супруга предпринимателя Виктора Красовицкого Нина Кондратьева откровенно рассказала о своей нынешней жизни. После смерти второго мужа она одна живет на вилле Marta в Юрмале, пишет Santa.lv.

«Сейчас я одна живу на своей вилле Marta. Честно говоря, там довольно грустно», — призналась Кондратьева.

Вилла Marta считается одним из самых известных частных особняков Юрмалы. Несколько лет назад недвижимость выставляли на продажу за 15 миллионов евро, однако покупателя на архитектурный комплекс так и не нашли.

Большую часть года просторный особняк остается практически пустым. Летом здесь иногда останавливается Алла Пугачева с семьей, а в остальное время хозяйка старается использовать часть помещений для различных мероприятий.

По словам Кондратьевой, она иногда предоставляет залы любителям аргентинского танго для проведения милонг.

«Я и сама танцую, и благодаря танго обрела хороших друзей», — рассказала она.

Несмотря на развод, отношения с первым мужем Виктором Красовицким остаются доброжелательными. Бывшие супруги продолжают общаться благодаря детям и внукам.

По словам Кондратьевой, дочь Александра вместе с супругом Андреем Фелдманисом живет в Париже, а сын Георгий создал вторую семью и живет в Риге.

После развода с Красовицким в 2009 году Нина вышла замуж за российского художника Виктора Кротова.

Она с грустью отмечает, что в ее жизни были «два Виктора»: с Красовицким она прожила 25 лет, а затем еще четверть века — с Кротовым.

Недавно художник ушел из жизни.

«Он жил в Москве, где в художественных кругах его высоко ценили как талантливого живописца. У него дома осталось много произведений искусства, но я ничего не могу с ними сделать, потому что сейчас, когда идет война в Украине, я не могу поехать в Москву», — рассказала Кондратьева.

Сегодня, по ее словам, именно друзья, семья и увлечение танго помогают пережить непростой период жизни.