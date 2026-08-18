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Алсу расцвела после скандального развода 0 527

Lifenews
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алсу

Алсу в 2024 году объявила о разводе с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Расставшись с супругом, артистка держит личную жизнь в секрете и не афиширует, с кем она сейчас встречается. Поклонники уверены: такая красивая женщина просто не может быть в одиночестве.

Алсу подтвердила то, что она одна из самых эффектных звезд шоу-бизнеса, снявшись в бикини. Артистка сейчас отдыхает в Белеке в пятизвездочном отеле, расположенном на средиземноморском побережье.

Отпускные снимки певица опубликовала на своей странице в соцсетях. На фото она позирует в черном бикини и в джинсовых шортах. Пляжный наряд подчеркнул идеальную фигуру артистки.

Алсу и ее бывший муж Ян Абрамов воспитывают троих детей. Старшей Сафине 19 лет, девушка учится на биохимика. Младшей дочери Микелле 18 лет, она получает образование в США. Сын певицы Рафаэль еще школьник, ему 9 лет.

В 2025 году Алсу и ее муж оформили развод, а потом еще долго делили в суде совместно нажитое имущество. После разрыва родителей дети остались жить с матерью.

Певица и бизнесмен поженились в 2006 году. Алсу тогда уже была очень известна: она записала несколько альбомов и заняла второе место на песенном конкурсе «Евровидение-2000».

По слухам, причиной развода певицы стало увлечение ее мужа моделью Анастасией Решетовой. Артистка устала терпеть вранье и неверность супруга и решила поставить точку в их семейной жизни.

Дочь пары Микелла уехала из России после громкого скандала, разразившегося в 2019 году. Тогда наследница звезды участвовала в вокальном шоу «Голос. Дети» и одержала в нем победу. Однако зрители не поверили, что девочка победила честно. После требований общественности Первый канал провел проверку и обнаружил накрутку голосов. После этого все финалисты сезона были объявлены победителями. Позже Алсу признала, что к покупке голосов приложил руку ее бывший муж Ян Абрамов.

В 2025 году Микелла закончила школу The Hun School of Princeton и поступила в государственный исследовательский университет Огайо. В вузе она изучает экономику.

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#развод #социальные сети #отпуск #дети знаменитостей #семейные отношения
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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