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Эксперты назвали лучшую комедию мирового кино. Согласны с выбором? 0 386

Lifenews
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Комедия века

Американский институт киноискусства внес изменения в уже существующий топ «100 лет... 100 комедий».

Эксперты подняли с 6-го на 1-е место черную комедию, пародию на вестерн «Сверкающие седла» Мела Брукса. Таким образом, признанная ранее самой смешной комедия «В джазе только девушки» Билли Уайлдера опустилась на 2-ю позицию.

Сам Брукс долгие годы настаивал, что его фильм смешнее картины Уайлдера. И сейчас, в год 100-летия режиссера, Американский институт киноискусства преподнес ему своеобразный подарок.

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#кино #рейтинг #режиссер
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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