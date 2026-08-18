Американский институт киноискусства внес изменения в уже существующий топ «100 лет... 100 комедий».

Эксперты подняли с 6-го на 1-е место черную комедию, пародию на вестерн «Сверкающие седла» Мела Брукса. Таким образом, признанная ранее самой смешной комедия «В джазе только девушки» Билли Уайлдера опустилась на 2-ю позицию.

Сам Брукс долгие годы настаивал, что его фильм смешнее картины Уайлдера. И сейчас, в год 100-летия режиссера, Американский институт киноискусства преподнес ему своеобразный подарок.