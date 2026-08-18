«Смартфонная кисть» — неофициальное название для группы заболеваний, которые провоцирует долгая и однообразная работа с телефоном. Суть не в самом гаджете, а в том, как мы его держим.

Когда смартфон лежит в ладони, а большой палец совершает множество микродвижений — скроллит, печатает, ставит лайки, — нагрузка на сухожилия и связки возрастает в 3–5 раз по сравнению с расслабленным состоянием кисти. Мышцы и нервы оказываются в неестественном положении без отдыха. Организм не успевает восстанавливаться между, и со временем дискомфорт перерастает в хроническую патологию.

Какие симптомы «смартфонной кисти»?

Симптомы нарастают постепенно, и на старте их легко списать на усталость. Вот признаки, которые не стоит пропускать:

ноющая боль у основания большого пальца и в боковой части ладони; онемение, покалывание или чувство, что кисть «распирает»; рука быстрее устает при привычных делах (писать, поднимать кружку, застегивать пуговицы); при сгибании пальцев слышен хруст или щелчки; хват становится слабее, движения — менее точными.

«То, что мы называем „смартфонной кистью“, на самом деле — целый спектр конкретных диагнозов. Раньше они считались возрастными или профессиональными (у музыкантов, швей, сборщиков), — рассказал врач-терапевт Евгений Космынин. — Сегодня они „молодеют“ на глазах.

Болезнь де Кервена — воспаление сухожилий у основания большого пальца. Болит при сжатии в кулак или отведении кисти в сторону. Синдром запястного канала — сдавление срединного нерва в узком канале запястья. Отвечает за онемение большого, указательного и среднего пальцев. Ризартроз— артроз сустава у основания большого пальца, износ хряща из-за постоянной микротравматизации. Болезнь Нотта — «щелкающий палец», когда сухожилие воспаляется, и палец заклинивает в согнутом положении. Контрактура Дюпюитрена — более редкое, но серьезное состояние: ладонная ткань грубеет, пальцы постепенно сгибаются и перестают разгибаться».

Большинство этих состояний на ранних стадиях обратимы. Запущенные — лечатся сложнее, вплоть до операции.

Что делать, если рука беспокоит?

Первое и главное — не терпеть. Если боль и онемение появляются регулярно, это не норма.

На несколько дней сократите нагрузку на беспокоящую руку: перекладывайте телефон в другую, меньше печатайте, дайте кисти отдых. В первые дни острого дискомфорта можно прикладывать холод к болезненному месту — он снимает отек и воспаление.

Но если симптомы не проходят через 2–3 дня, обращение к врачу обязательно. На ранних этапах помогают:

фиксация кисти ортезом (он ограничивает неправильные движения); противовоспалительные препараты (местные или системные — по назначению); физиотерапия: ультразвук, лазер, ударно-волновая терапия.

Запущенные случаи могут потребовать хирургического вмешательства — например, рассечения утолщенных связок или сдавленных оболочек нервов. Но до этого лучше не доводить.

Как предотвратить развитие «смартфонной кисти»?