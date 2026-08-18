«Смартфонная кисть» — неофициальное название для группы заболеваний, которые провоцирует долгая и однообразная работа с телефоном. Суть не в самом гаджете, а в том, как мы его держим.
Когда смартфон лежит в ладони, а большой палец совершает множество микродвижений — скроллит, печатает, ставит лайки, — нагрузка на сухожилия и связки возрастает в 3–5 раз по сравнению с расслабленным состоянием кисти. Мышцы и нервы оказываются в неестественном положении без отдыха. Организм не успевает восстанавливаться между, и со временем дискомфорт перерастает в хроническую патологию.
Какие симптомы «смартфонной кисти»?
Симптомы нарастают постепенно, и на старте их легко списать на усталость. Вот признаки, которые не стоит пропускать:
ноющая боль у основания большого пальца и в боковой части ладони;
онемение, покалывание или чувство, что кисть «распирает»;
рука быстрее устает при привычных делах (писать, поднимать кружку, застегивать пуговицы);
при сгибании пальцев слышен хруст или щелчки;
хват становится слабее, движения — менее точными.
«То, что мы называем „смартфонной кистью“, на самом деле — целый спектр конкретных диагнозов. Раньше они считались возрастными или профессиональными (у музыкантов, швей, сборщиков), — рассказал врач-терапевт Евгений Космынин. — Сегодня они „молодеют“ на глазах.
Болезнь де Кервена — воспаление сухожилий у основания большого пальца. Болит при сжатии в кулак или отведении кисти в сторону.
Синдром запястного канала — сдавление срединного нерва в узком канале запястья. Отвечает за онемение большого, указательного и среднего пальцев.
Ризартроз— артроз сустава у основания большого пальца, износ хряща из-за постоянной микротравматизации.
Болезнь Нотта — «щелкающий палец», когда сухожилие воспаляется, и палец заклинивает в согнутом положении.
Контрактура Дюпюитрена — более редкое, но серьезное состояние: ладонная ткань грубеет, пальцы постепенно сгибаются и перестают разгибаться».
Большинство этих состояний на ранних стадиях обратимы. Запущенные — лечатся сложнее, вплоть до операции.
Что делать, если рука беспокоит?
Первое и главное — не терпеть. Если боль и онемение появляются регулярно, это не норма.
На несколько дней сократите нагрузку на беспокоящую руку: перекладывайте телефон в другую, меньше печатайте, дайте кисти отдых. В первые дни острого дискомфорта можно прикладывать холод к болезненному месту — он снимает отек и воспаление.
Но если симптомы не проходят через 2–3 дня, обращение к врачу обязательно. На ранних этапах помогают:
фиксация кисти ортезом (он ограничивает неправильные движения);
противовоспалительные препараты (местные или системные — по назначению);
физиотерапия: ультразвук, лазер, ударно-волновая терапия.
Запущенные случаи могут потребовать хирургического вмешательства — например, рассечения утолщенных связок или сдавленных оболочек нервов. Но до этого лучше не доводить.
Как предотвратить развитие «смартфонной кисти»?
Распределяйте нагрузку — каждые 20–30 минут перекладывайте телефон из одной руки в другую.
Не опирайтесь на мизинец. Многие подсознательно поддерживают смартфон снизу мизинцем — это перегружает связки. Старайтесь распределять вес на все пальцы.
Диктуйте длинные сообщения — сегодня это работает точно и удобно.
Освойте набор двумя руками. Если текст важный, не ленитесь печатать большими пальцами обеих рук или использовать указательные.
Делайте паузы — каждые 30–40 минут откладывайте телефон на 5–10 минут. Даже короткая передышка снижает воспалительную нагрузку.
Делайте гимнастику для рук — простейшие упражнения — сжимание-разжимание кулака, вращение кистями, потягивание пальцев — занимают 2 минуты и реально помогают.
Используйте чехлы с ремешком или подставки. Аксессуары, которые берут часть веса телефона на себя, заметно облегчают жизнь вашим суставам.
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