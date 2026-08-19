Это один из важнейших двунадесятых праздников, имеющий фиксированную дату. В народе его издавна связывали с созреванием яблок и других плодов нового урожая, которые в этот день принято освящать в храмах.

Яблочный Спас ежегодно празднуется 19 августа. Дата является фиксированной и не переносится. В 2026 году торжество выпадает на среду и приходится на середину Успенского поста, который в этом году длится с 14 по 27 августа.

Что это за праздник: Преображение Господне

Церковное название праздника — Преображение Господне. В его основе лежит событие, описанное в трёх Евангелиях (от Матфея, Марка и Луки).

Согласно Священному Писанию, незадолго до крестных страданий Иисус Христос взял с собой трёх ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна — и поднялся с ними на гору Фавор. Во время молитвы Его лицо засияло, а одежды стали ослепительно белыми. Рядом с Ним явились пророки Моисей и Илия, а из облака прозвучал голос Бога Отца, свидетельствовавший о Божественной природе Спасителя.

Это событие стало для апостолов духовным подтверждением божественности Иисуса Христа накануне грядущих испытаний. Праздник был установлен в IV веке, когда святая царица Елена возвела на горе Фавор первый храм в честь Преображения.

Почему Спас называют Яблочным

Название «Яблочный Спас» связано с народной традицией освящать в этот день плоды нового урожая. В Византии и странах Средиземноморья к 19 августа созревал виноград — именно его приносили в храмы. На Руси виноград рос далеко не везде, поэтому его заменили яблоками, которые как раз поспевали к середине августа.

В давние времена существовало строгое поверье: яблоки нового урожая не ели до их освящения в церкви. Считалось, что неосвящённые плоды ещё «не набрали полной силы». После праздничной литургии освящённые яблоки становились главным угощением. Их раздавали родным, соседям, нищим, а также носили на могилы усопших.

Отсюда и народная поговорка: «На второй Спас и нищий яблочко съест». Слово «Спас» — это сокращённая форма от «Спаситель», то есть Иисус Христос.

Традиции Яблочного Спаса

Главная традиция праздника — посещение храма и участие в праздничной литургии.

После богослужения священник совершает чин освящения плодов: читает молитву и окропляет принесённые яблоки, груши, сливы, виноград и другие плоды святой водой. В этот день духовенство служит в белых облачениях — они символизируют фаворский свет, который увидели апостолы на горе.

Освящённые плоды принято ставить в красный угол под иконы, дарить близким, угощать соседей и раздавать нуждающимся. Щедрость в этот день считается не просто добрым поступком, а важной частью праздничного смысла.

Поскольку Яблочный Спас выпадает на Успенский пост, церковный устав в этот день делает послабление: верующим разрешается вкушать рыбу, растительное масло и горячую пищу.

В этот день принято готовить блюда из яблок: печёные яблоки с мёдом и орехами, шарлотку, варенье, компоты, вареники с яблочной начинкой. Семьи собираются за общим столом, благодаря Бога за урожай и делятся радостью с близкими.