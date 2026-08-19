Новые данные Евростата показывают, где туристов гораздо больше, чем местных жителей: на юге Эгейского моря в Греции приходится свыше 127 туристо‑ночей на одного жителя.

Греция уже много лет остаётся одним из любимых направлений для туристов, и новые данные показывают, что сегодня это верно как никогда. Регионы Южного Эгейского моря и Ионических островов в Греции в 2024 году продемонстрировали самую высокую туристическую нагрузку среди всех регионов Европейского союза, согласно данным Евростата, проанализированным изданием Greek Reporter (источник на английском языке).

Статистика показывает, что в среднем туристы проводили там больше ночей в расчёте на одного жителя, чем где-либо ещё в ЕС.

Регион Южного Эгейского моря, куда входят популярные острова Санторини, Родос и Кос, оказался особенно востребованным: в прошлом году на каждого жителя приходилось 127,2 туристические ночёвки. Всего здесь было зарегистрировано более 41,5 млн ночёвок, и при населении примерно 326 тыс. человек это самый большой разрыв между числом туристов и местных жителей во всём ЕС.

Ионические острова, среди которых Корфу и Закинф, заняли второе место: на одного жителя здесь приходится 102,6 ночёвки, а общее число ночёвок достигает 20,5 млн при населении около 200 тыс. человек. Ни один другой регион в исследовании не приблизился к этим показателям.

Какие ещё регионы Европы испытывают серьёзную туристическую нагрузку?

В других регионах итальянская провинция Больцано, известная как ворота в горный массив Доломиты в Итальянских Альпах, зафиксировала 68,9 ночёвки на одного жителя.

За ней следует Адриатическое побережье Хорватии, где находятся оживлённые Дубровник и Сплит: здесь приходится 67,5 ночёвки на одного жителя, тогда как на испанских Балеарских островах, включая Ибицу и Майорку, этот показатель составляет 60.

Возвращаясь к Греции, крупнейший остров страны Крит занял шестое место по уровню туристической нагрузки, с показателем 55,6 ночёвки на одного жителя.

В целом по странам ЕС большинство регионов фиксируют менее 15 ночёвок на одного жителя.

Даже третий греческий регион Северное Эгейское море показал лишь 14,9 ночёвки на одного жителя, но и этого хватило, чтобы занять 24-е место в рейтинге.

На другом конце шкалы Мазовецкое воеводство, регион вокруг Варшавы в Польше, фиксирует лишь 0,7 ночёвки на одного жителя, но последнее место всё же занимает Майотта, французский остров в Индийском океане, который, что неожиданно, является территорией ЕС: там показатель составляет всего 0,5 ночёвки на одного жителя.