На дне Балтийского моря, по оценкам исследователей, могут скрываться до 100 тысяч старинных затонувших судов, пишет tv3.lv. Часть из них находится и у побережья Латвии. Многие такие объекты до сих пор не исследованы, при этом находки под водой нередко сохраняются значительно лучше, чем археологические предметы на суше.

Археолог и специалист Национального управления культурного наследия Каспар Маркус Молл показал программе «900 sekundes» один из недавно внесенных в список охраняемых государством памятников — затонувшее судно, особую ценность в котором представляют старинные артиллерийские боеприпасы.

По словам специалиста, находки с таким количеством снарядов крайне редки для Балтийского региона, поэтому этот объект имеет значение не только для Латвии, но и на международном уровне.

Старинные предметы время от времени находят как у латвийского побережья, так и во внутренних водоемах страны. Однако для их учета и изучения не хватает специалистов по подводной археологии.

Наиболее масштабные исследования Балтийского моря проводили шведские ученые. Им известно около 17 тысяч затонувших судов, восемь из которых находятся под государственной охраной. По их оценкам, в Балтийском море в целом могло произойти около 100 тысяч кораблекрушений, что делает его одним из самых богатых на такие объекты морей в мире.

Согласно шведским расчетам, в латвийской части Балтийского моря может находиться как минимум тысяча затонувших судов. На практике известно значительно меньше.

Сейчас в морской акватории Латвии идентифицировано около 200 старинных кораблекрушений, еще примерно о таком же количестве есть сведения, однако полноценные исследования пока не проводились. Во внутренних водоемах известны десять затонувших древних поселений на озерах, а также несколько поселений и могильников железного века.

Около двух недель назад на озере Индзерс впервые в Латвии провели подводные археологические исследования по полноценной археологической методике. В рамках проекта Латвийской академии культуры под водой были обнаружены различные предметы возрастом около 1500 лет. Они сохранились значительно лучше аналогичных находок на суше.

Международный день подводного культурного наследия отмечается 21 августа. В этот же день исполнится 25 лет со дня принятия международной конвенции о защите подводного культурного наследия, которую Латвия пока не ратифицировала.

По мнению специалистов, ратификация конвенции могла бы, среди прочего, открыть возможности для привлечения международного финансирования на изучение и сохранение подводного культурного наследия.