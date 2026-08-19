Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У берегов Латвии могут находиться сотни неизвестных затонувших кораблей 2 197

Lifenews
Дата публикации: 19.08.2026
grani.lv
Изображение к статье: остов корабля
ФОТО: pixabay

На дне Балтийского моря, по оценкам исследователей, могут скрываться до 100 тысяч старинных затонувших судов, пишет tv3.lv. Часть из них находится и у побережья Латвии. Многие такие объекты до сих пор не исследованы, при этом находки под водой нередко сохраняются значительно лучше, чем археологические предметы на суше.

Археолог и специалист Национального управления культурного наследия Каспар Маркус Молл показал программе «900 sekundes» один из недавно внесенных в список охраняемых государством памятников — затонувшее судно, особую ценность в котором представляют старинные артиллерийские боеприпасы.

По словам специалиста, находки с таким количеством снарядов крайне редки для Балтийского региона, поэтому этот объект имеет значение не только для Латвии, но и на международном уровне.

Старинные предметы время от времени находят как у латвийского побережья, так и во внутренних водоемах страны. Однако для их учета и изучения не хватает специалистов по подводной археологии.

Наиболее масштабные исследования Балтийского моря проводили шведские ученые. Им известно около 17 тысяч затонувших судов, восемь из которых находятся под государственной охраной. По их оценкам, в Балтийском море в целом могло произойти около 100 тысяч кораблекрушений, что делает его одним из самых богатых на такие объекты морей в мире.

Согласно шведским расчетам, в латвийской части Балтийского моря может находиться как минимум тысяча затонувших судов. На практике известно значительно меньше.

Сейчас в морской акватории Латвии идентифицировано около 200 старинных кораблекрушений, еще примерно о таком же количестве есть сведения, однако полноценные исследования пока не проводились. Во внутренних водоемах известны десять затонувших древних поселений на озерах, а также несколько поселений и могильников железного века.

Около двух недель назад на озере Индзерс впервые в Латвии провели подводные археологические исследования по полноценной археологической методике. В рамках проекта Латвийской академии культуры под водой были обнаружены различные предметы возрастом около 1500 лет. Они сохранились значительно лучше аналогичных находок на суше.

Международный день подводного культурного наследия отмечается 21 августа. В этот же день исполнится 25 лет со дня принятия международной конвенции о защите подводного культурного наследия, которую Латвия пока не ратифицировала.

По мнению специалистов, ратификация конвенции могла бы, среди прочего, открыть возможности для привлечения международного финансирования на изучение и сохранение подводного культурного наследия.

×
Читайте нас также:
#история #Латвия #археология #Балтийское море #финансирование
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Олег Табаков
Изображение к статье: Памятник Киркоровым
Изображение к статье: Хайден Панеттьери
Изображение к статье: Профессор Лебединский

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: вагон Баларуськалий
Еда и рецепты
Изображение к статье: водолаз
В мире
Изображение к статье: детские резиновые сапоги
Наша Латвия
Изображение к статье: врач и пациенты
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Набережная 11 ноября
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Кулбергс и Шуваевс Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: вагон Баларуськалий
Еда и рецепты
Изображение к статье: водолаз
В мире
Изображение к статье: детские резиновые сапоги
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео