Принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать из Калифорнии обратно в Великобританию. При этом супруги сохранят статус частных лиц и не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи.

Принц Гарри (41) и Меган Маркл (45) спустя более шести лет после переезда в США намерены вновь обосноваться в Великобритании. Как сообщают британские СМИ, уже в этом месяце семья переедет в частную резиденцию за пределами Лондона, которая не относится к собственности королевской семьи.

Несмотря на возвращение, герцог и герцогиня Сассекские не планируют возобновлять исполнение обязанностей работающих членов королевской семьи. Они сохранят статус частных лиц, о котором объявили после отказа от королевских функций в 2020 году.

По данным публикаций, король Карл III был заранее проинформирован о переезде. Сообщается, что это может дать ему возможность чаще встречаться с сыном, невесткой и внуками в частной обстановке.

Вместе с родителями в Великобританию переедут и дети пары — семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет. По информации СМИ, они уже зачислены в британские школы и начнут обучение в сентябре. При этом семья сохранит дома в Калифорнии и Португалии, поэтому речь не обязательно идет об окончательном отказе от жизни за пределами Великобритании.

Это станет самым значительным изменением в жизни семьи после их переезда в Северную Америку. В январе 2020 года Гарри и Меган объявили о решении отказаться от роли действующих членов королевской семьи, стремясь к финансовой независимости. Уже весной того же года они окончательно переехали в США.

За прошедшие годы отношения Гарри с британской королевской семьей оставались напряженными, особенно после выхода интервью Опре Уинфри, публикации автобиографии принца и судебных разбирательств по вопросам его безопасности. Однако в последнее время появились признаки постепенного улучшения отношений между Гарри и королем Карлом III, хотя отношения с принцем Уильямом, по данным СМИ, остаются сложными.

Официальных заявлений от Букингемского дворца или представителей супругов о деталях переезда пока не последовало. Однако, если планы будут реализованы, семья впервые за многие годы будет постоянно жить в Великобритании, оставаясь при этом вне круга работающих членов королевской семьи.