Технология пока в стадии тестирования, но первые результаты внушают осторожный оптимизм. В основе работы «грибных» очков лежит инфракрасное излучение.

Грибы, как и любой организм или предмет с плюсовой температурой, выделяют тепло в виде инфракрасных волн. Их и ловит спектральная камера, встроенная в очки. В итоге грибы через очки «светятся» красным цветом.

Несмотря на то что разработка технологии идет относительно медленно и в основном на энтузиазме создателей, ученые настроены оптимистично. При надлежащем финансировании создать прототип «грибных» очков можно уже в течение года, утверждают исследователи.