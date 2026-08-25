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Что за чудо-очки придумали ученые для грибников? 0 304

Lifenews
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чудо-очки для грибников

ИИ

О сенсационной разработке заявили ученые из Университета Восточной Финляндии.

Технология пока в стадии тестирования, но первые результаты внушают осторожный оптимизм. В основе работы «грибных» очков лежит инфракрасное излучение.

Грибы, как и любой организм или предмет с плюсовой температурой, выделяют тепло в виде инфракрасных волн. Их и ловит спектральная камера, встроенная в очки. В итоге грибы через очки «светятся» красным цветом.

Несмотря на то что разработка технологии идет относительно медленно и в основном на энтузиазме создателей, ученые настроены оптимистично. При надлежащем финансировании создать прототип «грибных» очков можно уже в течение года, утверждают исследователи.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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